Беженцы и переселенцы могут ввезти только по одному авто в Казахстан

Сотрудники Департамента государственных доходов по городу Алматы разъяснили, при соблюдении каких условий беженцам, переселенцам и лицам, прибывающим на постоянное место жительство в страны Таможенного союза, разрешен ввоз авто, передает Today.kz. Они могут ввезти в страну любые вещи личного пользования независимо от их таможенной стоимости и веса, в том числе не более одного автомобиля и прицепа к нему.



Уплата таможенных платежей в этом случае не предусмотрена.



"Право на ввоз товаров для личного пользования сохраняется, если он осуществляется не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного лица на постоянное место жительства в государство-член Таможенного союза. Кроме того, автомобиль и прицеп должны находиться в собственности у указанных лиц и быть зарегистрированы в стране предыдущего проживания в течение не менее шести месяцев до даты их прибытия или переселения", - разъяснили в департаменте.



Датой прибытия и переселения физического лица на постоянное место жительства в страну ТС является дата выдачи документа, подтверждающего получение статуса беженца, вынужденного переселенца либо признание лица, прибывшим на постоянное место жительства в государство-член ТС.



"В соответствии с частью 2 статьи 358 Таможенного кодекса ТС "Иностранные физические лица, постоянно проживающие за пределами таможенной территории Таможенного союза вправе временно ввозить на таможенную территорию Таможенного союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов", - говорится в сообщении.

При первичной регистрации в органах МВД автотранспортные средства должны соответствовать нормам Евро-4.



Напомним, в регламент ввоза товаров личного пользования на территорию стран ТС внесены изменения. К товарам личного пользования отнесены меховые изделия, смартфоны, техника, ювелирные украшения, детские коляски и велосипеды.