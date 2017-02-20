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Очереди в детские сады объединят в одну - МОН РК

Просмотров:347 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Очереди в детские сады объединят в одну - МОН РК
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Все очереди в детские сады по Казахстану будут сведены в одну. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В детских садах надо навести порядок с очередностью, убрать условия для коррупции. Для этого планируем объединить все очереди по стране в одну республиканскую очередь, автоматизировать направление в детский сад на уровне электронного правительства. Сегодня в разных городах у нас по-разному и, самое главное, - очереди выдаются акиматами", - рассказал министр в ходе правительственного часа в Мажилисе Казахстана.

По словам Сагадиева, поставленные задачи можно выполнить за полгода. Он отметил, что в четырех акиматах (Астаны, Караганды, Алматы и Костаная) уже внедряются пилотные проекты. Создана рабочая группа, которая анализирует все четыре проекта и выберет один для внедрения на уровне республики.

"Те деньги, которые выделяются по программе "Балапан", надо выдавать родителям как оплату за детский сад по принципу грантов в вузах. Тогда родители будут выбирать лучшие организации, и за ними будет уходить госзаказ. Частный или государственный детский сад, будет не принципиально", - добавил министр.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 10:43
По словам Сагадиева, поставленные задачи можно выполнить за полгода. Он отметил, что в четырех акиматах (Астаны, Караганды, Алматы и Костаная) уже внедряются пилотные проекты.


Даже если вы отрубите руки акиматчикам,- они будут хапать зубами. Нужно отнимать жизнь, иначе, все ваши пилотные проекты накроются пилоткой.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:31
Сейчас мой младший сын 20-й в очереди в сад. При таком раскладе он бы гарантировано попал бы в садик вовремя.
Чувствую 5-й точкой, что с очередными изменениями он станет 20345 как минимум...

Как вы задолбали своими нововведениями!!!
 
 

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