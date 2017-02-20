Очереди в детские сады объединят в одну - МОН РК

Все очереди в детские сады по Казахстану будут сведены в одну. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В детских садах надо навести порядок с очередностью, убрать условия для коррупции. Для этого планируем объединить все очереди по стране в одну республиканскую очередь, автоматизировать направление в детский сад на уровне электронного правительства. Сегодня в разных городах у нас по-разному и, самое главное, - очереди выдаются акиматами", - рассказал министр в ходе правительственного часа в Мажилисе Казахстана.
По словам Сагадиева, поставленные задачи можно выполнить за полгода. Он отметил, что в четырех акиматах (Астаны, Караганды, Алматы и Костаная) уже внедряются пилотные проекты. Создана рабочая группа, которая анализирует все четыре проекта и выберет один для внедрения на уровне республики.
"Те деньги, которые выделяются по программе "Балапан", надо выдавать родителям как оплату за детский сад по принципу грантов в вузах. Тогда родители будут выбирать лучшие организации, и за ними будет уходить госзаказ. Частный или государственный детский сад, будет не принципиально", - добавил министр.
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