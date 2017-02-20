Жирно наедаемся, пьем, еще и сверху чай горячий - Байбек о причинах плохого здоровья алматинцев

Аким Алматы Бауыржан Байбек призвал горожан поменять отношение к жизни, чтобы улучшить свое здоровье, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Люди к врачам вовремя не ходят. Особенно мужчины. Начинаем идти, когда совсем плохо, а потом жалуемся на врачей. Каждый должен больше заниматься спортом, меньше пить. Вот опять говорят, что "Шымбулак" дорогой. А вечером куда ни пойдешь, все занято (в кафе - прим. автора). Надо менять эту ментальность. Деньги на спорт, туризм - вклад в собственное здоровье. Если каждую пятницу, субботу, воскресенье ходим в гости, жирно наедаемся, еще и пьем, плюс еще сверху чай горячий - ну, вы знаете, язва от чего. Мы все ыстық шай ішеміз (пьем горячий чай - прим. автора), обжигает", - сказал в ходе отчетной встречи с населением градоначальник.



Он отметил, что казахстанцы много жалуются на недостаток денег, но при этом берут кредиты на мероприятия. "Каждый казах больше богат, чем европеец. Ни один норвежец свадьбу на 50 человек не сделает. Богатые люди - не кто много зарабывает. А кто хорошо экономит. Если человек всю жизнь курит, а потом заболеет раком, кого он должен винить? Себя он должен винить, надо думать о здоровье", - сказал аким.



Градоначальник отметил, что благодаря проведению Универсиады-2017 город приобрел 40 автомобилей медпомощи. "Все они подключены к навигационной системе "Көмек", благодаря чему в два раза сократилось время приезда. На базе городских больниц № 4 и № 7 построены вертолетные площадки", - сообщил градоначальник. Он отметил, что необходимо принять меры по обеспечению возможности комплексного осмотра пациентов в больницах для того, чтобы пациентам не приходилось "бегать по кабинетам". Помимо этого, предлагается сократить количество управленческого персонала и направить экономию на повышение зарплат врачей.