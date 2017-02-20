Дети не должны готовиться к ЕНТ, они должны учиться - Сагадиев

ЕНТ стал легче. Об этом заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Он призвал депутатов не демонизировать выпускной экзамен, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам депутата Натальи Джумадильдаевой, большой проблемой для школьников стал новый формат итоговой аттестации и ЕНТ, так как "11 лет учащихся целенаправленно готовили к сдаче ЕНТ, а за полгода до завершения школы предоставлен новый формат экзамена". "Согласно графикам, итоговая аттестация в школах будет проходить с 25 мая по 9 июня. С 20 июня по 1 июля будет проходить ЕНТ. Получается, буквально в один месяц ученики подвергаются не только двойной нагрузке на экзаменах, но они еще и подвергаются огромному психологическому стрессу", - отметила она.



"ЕНТ стал гораздо легче. Не надо демонизировать выпускной экзамен. Регулярно школьники сдают его каждый год, а некоторые - каждую четверть. Это стандартный экзамен, который студент, школьник сдает каждый год, он к этому привык. С другой стороны, ЕНТ значительно облегчен и изменена только 1/5 его часть. Специально, хотя, по идее, мы должны потихонечку менять ЕНТ в сторону международных стандартов, которые будут в будущем внедряться - это экзамен, к которому подготовиться невозможно, и можно только хорошо учиться в течение всех 11 лет. И то, что вы говорите, что в течение 11 лет дети готовились к ЕНТ - это плохо. Они не должны готовиться к ЕНТ, они должны учиться", - ответил Ерлан Сагадиев.



Сагадиев напомнил, что если раньше выпускнику из 100 баллов необходимо было набрать 50, то сейчас их же нужно набрать из 160баллов. И именно благодаря этому облегчению в прошлом году дополнительно 17 тысяч детей поступили в вузы.



"В этом году ЕНТ можно проходить дома. Мы подключили pos-терминалы, сейчас ведем переговоры с банками, чтобы из дома ребенок мог оплатить, пройти ЕНТ онлайн. И мы 300 тысяч брошюр напечатали, потому что многие школы просят брошюры, в классном формате проводить ЕНТ. Если надо, еще 500 тысяч брошюр напечатаем. У нас с этим проблем нет", - заявил министр, добавив, что это касается только пробного подготовительного тестирования.