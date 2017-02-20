Министра образования попросили научиться любить детей

Депутат Загипа Балиева попросила министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева научиться любить детей и учителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Кому мы доверяем детей? В первую очередь воспитателям и учителям. Я думала, сегодня в докладе министра услышу, как готовятся кадры, какая заинтересованность поступать в педагогические вузы. Проблема не только в количестве, но и в качестве. Эту проблему должно решать не только министерство образования. Давайте мы подключимся и будем решать ее вместе. Министр образования - это первый учитель в стране. Министр (обращается к Ерлану Сагадиеву - прим.автора), вы должны научиться любить детей и учителей, и делать их партнерами. Любое нововведение, любой эксперимент должны сначала согласовывать с детьми, потом с учителями, потом провести эксперимент, а потом уже вводить. И мы поймем надо или нет. Я думаю, министерство образования пересмотрит свою работу. Наскоком делать реформы нельзя", - заявила Загипа Балиева.
Мажилисвумен предложила немедленно создать совместную рабочую группу по реформе ЕНТ и отложить внедрение нового формата на год.
"ЕНТ оставляет желать лучшего, в законе "Об образовании" у нас ЕНТ посвящены несколько статей. В закон "О государственных секретах" мы вносили вопрос, что вопросы ЕНТ являются госсекретами. Что у нас теперь в каждом вузе будет представитель КНБ? А как нам быть в регионах? Давайте подготовим детей к этому, и, может быть, не будем делать это в этом году, а со следующего года введем. Я не спорю про качество вопросов - это правильно. Но нельзя детей вводить в стресс, делать выпускные и вступительные экзамены в одном месяце", - предложила депутат.
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