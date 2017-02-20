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КНБ обнародовал видео самоизбиения в СИЗО лидера ОПГ "4 брата" Еркина Избасара

Просмотров:689 Опубликовано: Сегодня, 16:08
КНБ обнародовал видео самоизбиения в СИЗО лидера ОПГ "4 брата" Еркина Избасара
Скриншот видео
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан обнародовал кадры самоизбиения в следственном изоляторе арестованного лидера ОПГ "Четыре брата" Еркина Избасара, который подозревается в хищениях нефти в Актобе. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении редакции Tengrinews.kz.


Видео предоставлено пресс-службой КНБ РК на официальный запрос Tengrinews.kz


"9 декабря 2016 года для проведения криминалистической экспертизы вынесено мотивированное постановление о получении образцов отпечатков пальцев рук подозреваемого. После ознакомления с постановлением Избасар в присутствии адвоката отказался от прохождения указанной процедуры. В соответствии с УПК РК вынесено постановление о принудительном получении необходимых образцов. Исполнение поручено сотрудникам учреждения КА-168/1 ДУИС Актюбинской области", - сообщили в пресс-службе КНБ РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Именно в момент получения сотрудниками учреждения образцов отпечатков пальцев Избасар начал избивать себя, отмечают в КНБ РК. Расследованием установлено, что Еркин Избасар наносил удары кулаком себе в лицо и бился головой об угол железной кровати, что подтверждается имеющейся видеозаписью. После этого Еркин Избасар был помещен в больницу.

"12 декабря 2016 года при получении сотрудниками учреждения КА-168/1 образцов отпечатков пальцев рук Избасар оказал сопротивление, после чего нанес себе телесные повреждения. В этой связи вызван дежурный наряд Саздинского ОП УВД Актобе, указанный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 379, частью 1 УК РК - "Неповиновение представителю власти", - сказали в КНБ РК.

13 декабря 2016 года дознавателем ОД Саздинского ОП УВД Актобе старшим лейтенантом полиции Жекеевым было вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Ознакомившись с документом, Избасар отказался от прохождения экспертизы, добавили в КНБ.

Еркин Избасар был задержан 7 декабря в Алматы. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области.

8 декабря появилась информация о том, что Еркин Избасар был доставлен на допрос в Актобе. Мужчина вместе со своими помощниками в сопровождении сотрудников силовых органов прилетел в Актобе специальным рейсом. Избасар был арестован на два месяца.

12 декабря по делу о хищениях нефти в Актобе были арестованы 12 человек. 13 декабря в суде озвучили схему хищения нефти группировкой "Четыре брата".

21 декабря был арестован бывший заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Рахат Аханов. Следствие подозревает его в участии в организованной преступной группе с использованием своего служебного положения, а также по статье 197, части 4 пункта 1 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные преступной группой".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ДухLess
 trump (Посетители) Сегодня, 17:28
Ничего удивительного, это же не вор в законе. Так, чисто, отморозок новой волны.
 
 

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