Нацбанк РК снизил базовую ставку после устойчивых цен на нефть

Национальный Банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 11 процентов с коридором +/-1 процент. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга для СМИ председатель НБРК Данияр Акишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Таким образом, по его словам, "ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12, а по операциям изъятия ликвидности - 10 процентов".



Как пояснил Акишев, при принятии данного решения учитывалось позитивное влияние внешних факторов: "Это устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах - торговых партнерах". "Среди внутренних факторов следует выделить значительное замедление инфляции, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, а также продолжающуюся дедолларизацию банковских вкладов", - сообщил глава НБРК.



По его словам, последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе. "По нашим оценкам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности. Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17.00 по времени Астаны", - сообщил глава финансового регулятора.



Напомним, 9 января 2017 года финансовый регулятор сохранил базовую ставку на уровне 12 процентов с коридором колебаний процентных ставок +/-1 процент.



Базовая ставка - это процентная ставка, по которой Национальный Банк РК предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам и принимает денежные средства на депозиты от коммерческих банков. Она играет ключевую роль при установлении ставок по кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции в стране. Если говорить простыми словами, то базовая ставка - ориентир для экономики страны и особенно для банковского сектора. Ее размер устанавливается Нацбанком на основании экономических показателей и может быть повышен или понижен. Кроме того, базовая ставка - основной инструмент денежно-кредитной политики страны.