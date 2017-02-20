Сейчас на сайте
2751
объявления
  • сдам 3-комнатную квартиру
  • продам Г. Атырау, 2-комнатную квартиру за 17 000 000 тенге
  • продам Акшукур, зем. участок за 10 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 26 000 000 тенге
  • сдам 1-2-комнатную квартиру
  • сдам 1-комнатную квартиру за 11 500 тенге
 

 
Понедельник, 20 Февраля
+5...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.19 KZT
  • €1 = 339.01 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МИД РК ждет разъяснений от кыргызской стороны в связи с высказыванием Атамбаева

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 17:38
МИД РК ждет разъяснений от кыргызской стороны в связи с высказыванием Атамбаева
Фото с сайта Tengrinews.kz
В МИД Казахстана прокомментировали высказывание Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан повинен в человеческих жертвах в 2010 году, передает корреспондент Tengrinews.kz. Эту мысль президент Кыргызстана выразил в своем недавнем интервью телеканалу Euronews.

"Мы приняли к сведению данное высказывание. Пока можем сказать, что в данный момент ожидаем разъяснений от кыргызской стороны. Сейчас это вся информация. Как только появится что-то новое, сообщим", - ответили в пресс-службе МИД.

Атамбаев, отвечая на вопрос корреспондента Euronews о том, не считает ли президент Кыргызстана, что союз ЕАЭС отражает больше всего интересы России, ответил: "Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада - это плохая вещь. Если нам предложат альтернативу, куда нам вступать. В Афганистан, что ли? Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что же вы нам предлагаете? У нас шесть миллионов человек. Замкнуться и жить как в джунглях, что ли? Мы должны развиваться, нам нужен рынок".

С интервью можно ознакомиться здесь.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 18:49
Цитата: Крадун
Вот мышонок!!Национальная черта!За выгоду и бабки родного продадут!

Если за выгоду Родине и народу, то почему бы и нет? Думаешь киргизы нужны России? Нужны территории, а народ если только улицы в российских городах мести.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 18:39
чёго уж там, вступили б в НАТО, там общие границы не нужны, были б серевноатлнтичном союзе, глядишь там и Монголия б подтянулась в нато... druzhba
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Thornhill
  • mr12
 master_kz (Посетители) Сегодня, 18:25
альтернативу, куда нам вступать.

Альтернативы системе подобной СССР здесь просто нет, хоть везде вступи и сразу-)) Ломать не строить.

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Крадун
  • Mestnyi
  • keyzet
  • Кум
  • Thornhill
  • ДухLess
  • mr12
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:51
keyzet,
Если бы им тогда не устроили блокаду, то жертвы были бы у нас. И вааще, революцию устраивали сами, а в жертвах виноваты соседи. crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • interes25
  • mr12
 Крадун (Посетители) Сегодня, 17:50
Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ.

Вот мышонок!!Национальная черта!За выгоду и бабки родного продадут!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Швейк
  • Крадун
  • Mestnyi
  • Кум
  • ДухLess
  • mr12
 keyzet (Посетители) Сегодня, 17:40
Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ.


Батька усы сбрил что ли?

А по факту - просто тогда наши, как и узбеки, перекрыли с Киргизией границу из-за очередного майдана там. И правильно сделали.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика