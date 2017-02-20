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Девушка из Балхаша заявила, что ее изнасиловали на кладбище и заставили копать себе могилу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:38
Девушка из Балхаша заявила, что ее изнасиловали на кладбище и заставили копать себе могилу
Фото с сайта zakon.kz
Жительница Балхаша приехала в Алматы, чтобы обратиться в фонд "Не молчи" за помощью - полгода назад ее жестоко избили и изнасиловали, а виновные до сих пор на свободе, передает корреспондент Zakon.kz.

Эта история случилась в августе прошлого года. 30-летняя Нургуль рассказала, что преступление совершил ее бывший парень с другом. На тот момент было полтора года, как они расстались по инициативе Нургуль. Но молодой человек через какое-то время появился и предложил быть просто друзьями, общаться. Никаких намеков на то, что он может с ней плохо поступить, не было.

В день, когда все случилось, 12 августа, Нургуль была в гостях у их общей знакомой. И ее бывший парень с другом приехал туда на машине.

- Я не знаю, откуда он узнал, что я там у нее... ...Они с другом прилетели туда на машине, и вытащили меня из ее квартиры. Она закрыла дверь, никаких мер не предприняла, не вызвала полицию, - рассказывает Нургуль. По словам женщины, ее за волосы вытащили в подъезд, ударили в живот, вытащили на улицу, затолкали в джип и повезли на озеро. Мужчины были не в адекватном состоянии. На озере они топили Нургуль.

- У них была такая агрессия, я в жизни такого не видела. Привозят меня на озеро, и топят, - продолжает рассказ Нургуль. За нее пыталась заступиться женщина очевидец, но бесполезно. После чего решили уехать на безлюдное место. И поехали на кладбище. Там девушку пинали, издевались.

- Хотели поднять какую-то арматуру и придавить меня, у них не получилось. С этой арматуры стали срывать железо, чтобы руки связать, у них не получалось. Я убегала, они меня поймали, посадили снова в джип. Я говорила "за что, вы что делаете со мной?", я их просила, умоляла. Но они невменяемые были, - говорит пострадавшая.

Девушка из Балхаша заявила, что ее изнасиловали на кладбище и заставили копать себе могилу


Девушка из Балхаша заявила, что ее изнасиловали на кладбище и заставили копать себе могилу


Рядом был мкр.Шашубая. Они поехали туда и в каком-то доме попросили штыковую лопату. Затем Нургуль снова привезли на кладбище, где изнасиловали, издевались, били лопатой, заставляли копать себе могилу.

Нургуль осталась жива. Но обидчики ей пригрозили, чтобы она никому не рассказывала о случившемся.

На второй день после этого девушку увезли на "скорой" в больницу. Там она написала заявление в полицию. Оперативники задержали подозреваемых.

Следствие по делу пошло наперекосяк. Подозреваемых, по словам Нургуль, не арестовали, они даже приходили к ней в больницу. Как рассказала Нургуль, ее не направили на экспертизу по установлению факта изнасилования. Следователь изъял нижнее белье девушки, но не внес это в протокол изъятия. Не было ни одной очной ставки, ни одного выезда на место преступления, оперативной съемки.

Через полтора месяца после начала следствия потерпевшая обращалась в местную прокуратуру. Прокурор вызывал следователя и приказал ему, чтобы тот за 10 дней восполнил все пробелы в следствии. Однако этого не произошло. Она также писала в областной ДВД, но ответа оттуда не последовало.

- Я боюсь за свою жизнь. Поэтому я обратилась в "Не молчи"... ...Следователь полгода тянет это дело. Я не понимаю, почему полгода это длится. Я просто хочу справедливости, я хочу наказать их, мне не нужно от них денег и тому подобное, - говорит Нургуль.

Нургуль из офиса "Не молчи" звонила следователю. Она поинтересовалась, подтвердил ли ДНК-анализ. На что ей следователь ответил: "да, идентифицировал". Но при этом сегодня же стало известно, что расследование остановлено за неимением доказательств.

В ДВД Карагандинской области обещали в ближайшие дни дать комментарий по этому делу.
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Краснов (Посетители) Сегодня, 18:52
Вот так вот... За выброшенный окурок или помятый мусорской фасад наказание куда суровее, чем просто игнор и бездействие упырей в погонах. Касымов, Асанов Вам неуд!
 
 

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