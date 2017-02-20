Девушка из Балхаша заявила, что ее изнасиловали на кладбище и заставили копать себе могилу

Жительница Балхаша приехала в Алматы, чтобы обратиться в фонд "Не молчи" за помощью - полгода назад ее жестоко избили и изнасиловали, а виновные до сих пор на свободе, передает корреспондент Zakon.kz.Эта история случилась в августе прошлого года. 30-летняя Нургуль рассказала, что преступление совершил ее бывший парень с другом. На тот момент было полтора года, как они расстались по инициативе Нургуль. Но молодой человек через какое-то время появился и предложил быть просто друзьями, общаться. Никаких намеков на то, что он может с ней плохо поступить, не было.В день, когда все случилось, 12 августа, Нургуль была в гостях у их общей знакомой. И ее бывший парень с другом приехал туда на машине.- Я не знаю, откуда он узнал, что я там у нее... ...Они с другом прилетели туда на машине, и вытащили меня из ее квартиры. Она закрыла дверь, никаких мер не предприняла, не вызвала полицию, - рассказывает Нургуль. По словам женщины, ее за волосы вытащили в подъезд, ударили в живот, вытащили на улицу, затолкали в джип и повезли на озеро. Мужчины были не в адекватном состоянии. На озере они топили Нургуль.- У них была такая агрессия, я в жизни такого не видела. Привозят меня на озеро, и топят, - продолжает рассказ Нургуль. За нее пыталась заступиться женщина очевидец, но бесполезно. После чего решили уехать на безлюдное место. И поехали на кладбище. Там девушку пинали, издевались.- Хотели поднять какую-то арматуру и придавить меня, у них не получилось. С этой арматуры стали срывать железо, чтобы руки связать, у них не получалось. Я убегала, они меня поймали, посадили снова в джип. Я говорила "за что, вы что делаете со мной?", я их просила, умоляла. Но они невменяемые были, - говорит пострадавшая.Рядом был мкр.Шашубая. Они поехали туда и в каком-то доме попросили штыковую лопату. Затем Нургуль снова привезли на кладбище, где изнасиловали, издевались, били лопатой, заставляли копать себе могилу.Нургуль осталась жива. Но обидчики ей пригрозили, чтобы она никому не рассказывала о случившемся.На второй день после этого девушку увезли на "скорой" в больницу. Там она написала заявление в полицию. Оперативники задержали подозреваемых.Следствие по делу пошло наперекосяк. Подозреваемых, по словам Нургуль, не арестовали, они даже приходили к ней в больницу. Как рассказала Нургуль, ее не направили на экспертизу по установлению факта изнасилования. Следователь изъял нижнее белье девушки, но не внес это в протокол изъятия. Не было ни одной очной ставки, ни одного выезда на место преступления, оперативной съемки.Через полтора месяца после начала следствия потерпевшая обращалась в местную прокуратуру. Прокурор вызывал следователя и приказал ему, чтобы тот за 10 дней восполнил все пробелы в следствии. Однако этого не произошло. Она также писала в областной ДВД, но ответа оттуда не последовало.- Я боюсь за свою жизнь. Поэтому я обратилась в "Не молчи"... ...Следователь полгода тянет это дело. Я не понимаю, почему полгода это длится. Я просто хочу справедливости, я хочу наказать их, мне не нужно от них денег и тому подобное, - говорит Нургуль.Нургуль из офиса "Не молчи" звонила следователю. Она поинтересовалась, подтвердил ли ДНК-анализ. На что ей следователь ответил: "да, идентифицировал". Но при этом сегодня же стало известно, что расследование остановлено за неимением доказательств.В ДВД Карагандинской области обещали в ближайшие дни дать комментарий по этому делу.