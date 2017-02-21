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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кто владеет половиной богатства человечества?

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 07:55
Кто владеет половиной богатства человечества?
Фото с сайта kapital.kz
В ближайшие 25 лет в мире появится первый триллионер

Состояние восьми богатейших людей сравнялось с достатком половины человечества. По данным организации Oxfam, эти люди богаче, чем 3,6 млрд человек вместе взятые. Если, гипотетически, разделить состояние этих людей между половиной населения Земли, каждый получит по $119.

Судя по ежегодным отчетам Oxfam, с каждым годом количество бедных людей увеличивается, а круг миллиардеров, которым принадлежит половина денег планеты, становится еще меньше. Богатые становятся еще богаче, а бедные — еще беднее. Следовательно, чем больше средств принадлежат богачам, тем быстрее будет расти их состояние. Поэтому в ближайшие 25 лет в мире появится первый триллионер.

Список 8 самых богатых людей планеты выглядит так: основатель Microsoft Билл Гейтс ($75 млрд), бывший президент Inditex Амансио Ортега ($67 млрд), предприниматель Уоррен Баффетт ($60,8 млрд), бизнесмен Карлос Слим Элу ($50 млрд), глава Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), глава Oracle Ларри Эллисон ($43,6 млрд) и предприниматель Майкл Блумберг ($40 млрд).

Исполнительный директор Oxfam Уинни Бьянима возмутился тем, что каждый десятый человек в мире вынужден жить меньше, чем на $2 в день, пока огромные средства сосредоточены в руках нескольких человек. По его словам, бедность разрушает общество и подрывает демократию, сообщает ria.ru

Но к словам Уинни Бьянимы должна быть оговорка. Узкий круг миллиардеров старается делиться благами. Практически каждый человек из списка жертвует на благотворительность. Например, богатейший человек планеты Билл Гейтс — рекордсмен по размеру пожертвований. С 1994 по 2010 год он вложил в Фонд Билла и Мелинды Гейтс более 28 млрд долларов, а в феврале 2010 года выступил с предложением ко всем миллиардерам о передаче половины их состояния на благотворительную деятельность. Марк Цукерберг будет в течение жизни передавать 99% имеющихся акций Facebook на благотворительность.

Стоит отметить, что данные Oxfam подверглись критике со стороны экспертов Давосского форума, прошедшего в январе этого года. Экономисты считают, что эти данные были интерпретированы неверно и не показывают реальную картину экономики.

Кто владеет половиной богатства человечества?
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 2 )

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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 08:36
Швейк,
Ничего не произойдёт и богатые будут продолжать богатеть за счёт тех кто вскоре умрёт от жажды и отсутствия еды. Будущий апокалипсис не более чем инсценировка казни всех живущих. Мир принадлежит не нам, мы стадо.
 
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  • Хорк - Юсуи
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:15
А потом прийдет русский / зулуский / курдский (нужное подчеркнуть) бунт, бессмысленный и беспощадный. И че вы будете делать, господа, когда вас начнут вешать на фонарях? stena
 
 

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