Кто владеет половиной богатства человечества?

В ближайшие 25 лет в мире появится первый триллионерСостояние восьми богатейших людей сравнялось с достатком половины человечества. По данным организации Oxfam, эти люди богаче, чем 3,6 млрд человек вместе взятые. Если, гипотетически, разделить состояние этих людей между половиной населения Земли, каждый получит по $119.Судя по ежегодным отчетам Oxfam, с каждым годом количество бедных людей увеличивается, а круг миллиардеров, которым принадлежит половина денег планеты, становится еще меньше. Богатые становятся еще богаче, а бедные — еще беднее. Следовательно, чем больше средств принадлежат богачам, тем быстрее будет расти их состояние. Поэтому в ближайшие 25 лет в мире появится первый триллионер.Список 8 самых богатых людей планеты выглядит так: основатель Microsoft Билл Гейтс ($75 млрд), бывший президент Inditex Амансио Ортега ($67 млрд), предприниматель Уоррен Баффетт ($60,8 млрд), бизнесмен Карлос Слим Элу ($50 млрд), глава Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), глава Oracle Ларри Эллисон ($43,6 млрд) и предприниматель Майкл Блумберг ($40 млрд).Исполнительный директор Oxfam Уинни Бьянима возмутился тем, что каждый десятый человек в мире вынужден жить меньше, чем на $2 в день, пока огромные средства сосредоточены в руках нескольких человек. По его словам, бедность разрушает общество и подрывает демократию, сообщает ria.ruНо к словам Уинни Бьянимы должна быть оговорка. Узкий круг миллиардеров старается делиться благами. Практически каждый человек из списка жертвует на благотворительность. Например, богатейший человек планеты Билл Гейтс — рекордсмен по размеру пожертвований. С 1994 по 2010 год он вложил в Фонд Билла и Мелинды Гейтс более 28 млрд долларов, а в феврале 2010 года выступил с предложением ко всем миллиардерам о передаче половины их состояния на благотворительную деятельность. Марк Цукерберг будет в течение жизни передавать 99% имеющихся акций Facebook на благотворительность.Стоит отметить, что данные Oxfam подверглись критике со стороны экспертов Давосского форума, прошедшего в январе этого года. Экономисты считают, что эти данные были интерпретированы неверно и не показывают реальную картину экономики.