Из ЕНПФ выделят 50 миллиардов тенге на субсидирование

Из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в этом году выделят 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау на коллегии ведомства, передает телеканал "Астана".



Отмечается, что многомиллиардные средства пойдут на субсидирование железнодорожного машиностроения. Таким образом в Министерстве планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. По данным телеканала, в общей сложности построят три тысячи железнодорожных вагонов.



Проблемы, по словам Альберта Рау, наблюдаются и в строительной отрасли. Дело в том, что при возведении различных объектов компании продолжают использовать импортные стройматериалы. Хотя местные заводы некоторые виды товаров производят с избытком. "За прошлый год мы завезли в страну еще 600 тысяч тонн цемента, в то время когда у нас профицит три миллиона тонн. В основном, конечно, это на западные регионы приходится, но мангистауский "Адельверт" способен обеспечить весь запад. 600 тысяч завезли, из них половину Актюбинская область завезла. Плюс здесь есть такое, что предприятия цементные умудрились в прошлом году 500 тысяч тонн экспортировать, и у нас практически баланс есть", - сказал Рау.