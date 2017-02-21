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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Из ЕНПФ выделят 50 миллиардов тенге на субсидирование

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 08:10
Из ЕНПФ выделят 50 миллиардов тенге на субсидирование
Фото с сайта alau.kz
Из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в этом году выделят 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау на коллегии ведомства, передает телеканал "Астана".

Отмечается, что многомиллиардные средства пойдут на субсидирование железнодорожного машиностроения. Таким образом в Министерстве планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. По данным телеканала, в общей сложности построят три тысячи железнодорожных вагонов.

Проблемы, по словам Альберта Рау, наблюдаются и в строительной отрасли. Дело в том, что при возведении различных объектов компании продолжают использовать импортные стройматериалы. Хотя местные заводы некоторые виды товаров производят с избытком. "За прошлый год мы завезли в страну еще 600 тысяч тонн цемента, в то время когда у нас профицит три миллиона тонн. В основном, конечно, это на западные регионы приходится, но мангистауский "Адельверт" способен обеспечить весь запад. 600 тысяч завезли, из них половину Актюбинская область завезла. Плюс здесь есть такое, что предприятия цементные умудрились в прошлом году 500 тысяч тонн экспортировать, и у нас практически баланс есть", - сказал Рау.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Normal (Посетители) Сегодня, 09:19
Ну уж точно не ж/д!!!! Мани мани на кармане!!!
 
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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 09:06
От субсидии нет доходов
 
 

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