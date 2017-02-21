Алматинка возмутилась отсутствием бесплатных курсов казахского языка в стране

Алматинка Наталья Берлизова возмущена тем, что в Алматы невозможно выучить казахский язык бесплатно. Девушка уже давно пытается выучить государственный язык, но дело пока далеко не продвинулось.



«Я пытаюсь учить онлайн, спрашиваю у знакомых перевод предложений, заучиваю, но понимаю, что это не дает результата, нужны уроки. В Алматы должны поддерживать развитие языка, должны быть бесплатные центры. Несмотря на то, что я работаю, на уроки языка у меня не хватает средств», - объясняет девушка.



По словам Натальи, минимальная стоимость урока на сегодняшний день составляет 2000 тенге. По подсчетам алматинки, даже при двух уроках в неделю, в конце месяца придется выложить 16 000 тенге.



«Я начала искать и удивилась, что нет бесплатных центров от акимата. Я нашла центр «Тіл», но там уроки проводят только для пенсионеров, инвалидов, малоимущих. Я писала в акимат и управление языков города Алматы об этой проблеме, но ответа не последовало», - рассказывает Наталья.



При этом Наталья отмечает, что в работе казахский язык она не использует. Девушка трудится в международной компании, где основным языком общения является английский.



«Но я живу здесь и не хочу никуда уезжать, я хочу общаться на казахском, не чувствовать себя в обществе лишней. Если я иду в магазин, я спрашиваю на казахском, мне отвечают, я долго думаю, но хоть так учу. Я пытаюсь, в меру своих возможностей, читать с ребенком на казахском, общаться фразами. Но не могу общаться диалогами. Становится загвоздкой то, что не знаешь этот язык, и я понимаю, что завтра это будет только нарастать», - говорит девушка.



Наталья призналась, что в школе по казахскому у нее были высокие оценки, а балл по казахскому языку на ЕНТ был выше, чем по русскому. Однако все изучение государственного языка в школе сводилось к заучиванию стихов и рассказов, что, тем не менее, не дало практических знаний.



«Ладно бы я учила французский язык, но это государственный язык! Должна же быть поддержка, тем более мы платим налоги, которые должны идти на развитие. В школе я изучала корейский, из корейского центра приходили преподаватели. Становится более обидно за то, что корейский центр предоставлял уроки бесплатно, а в родном государстве ничего не делают, чтобы ты знал язык. Об этом говорится, но ничего не делается», - объяснила Наталья.