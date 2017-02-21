Казахстанский стилист победил на мировом конкурсе парикмахеров в Париже

Казахстанец Владимир Дубинин одержал громкую победу на профессиональном конкурсе парикмахеров Haute Coiffure Franciase 2017 Loreal Professionnel в Париже, передает корреспондент Tengrinews.kz.По специальности Дубинин – экономист-аудитор. Но мужчина никогда не работал в финансовой сфере. После окончания вуза он заинтересовался парикмахерским искусством, прошел обучение. Долгое время работал в Усть-Каменогорске, затем отправился покорять Москву. В 2007 году Дубинин начал работать в салоне Franck Provost известного продюсера и бизнесвумен Яны Рудковской. Делал прически телеведущей Екатерине Стриженовой, актрисе Анастасии Заворотнюк.В том же году выиграл профессиональный парикмахерский конкурс от фирмы L’Oréal. Затем учился в Европе. На протяжении своей работы Дубинин часто побеждал в российских конкурсах и в 2017 году решил попробовать свои силы в международном профессиональном соревновании парикмахеров Haute Coiffure Franciase 2017 Loreal Professionnel (Высокая парикмахерская мода Франции). На соревновании Дубинин представлял Казахстан. Победа в этом конкурсе среди мастеров считается международным признанием. На состязании Владимир Дубинин представил необычную прическу, навеянную техникой шрамирования. И поразил судей."Я шел к этой победе 6 лет, воплотив свой задуманный образ. Что-то, новое, космическое и божественное. Я горд за мой город Усть-Каменогорск, мою страну Казахстан, которую представлял! И уверен, что данная победа это новый виток в развитии парикмахерского искусства в Казахстане", - рассказал Владимир Дубинин.Помимо престижной награды Владимир получил возможность представить свою коллекцию причесок во французской столице.Напомним, Владимир Дубинин не первый уроженец Усть-Каменогорска, прославивший Казахстан в мире высокой моды. Известный российский стилист Сергей Зверев, детство и молодость проведший в Усть-Каменогорске, также стал известен по всему миру своим мастерством и выиграл не один международный конкурс парикмахерского искусства.