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Казахстанский стилист победил на мировом конкурсе парикмахеров в Париже

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 10:26
Казахстанский стилист победил на мировом конкурсе парикмахеров в Париже
Фото с сайта Tengrinews.kz
Казахстанец Владимир Дубинин одержал громкую победу на профессиональном конкурсе парикмахеров Haute Coiffure Franciase 2017 Loreal Professionnel в Париже, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По специальности Дубинин – экономист-аудитор. Но мужчина никогда не работал в финансовой сфере. После окончания вуза он заинтересовался парикмахерским искусством, прошел обучение. Долгое время работал в Усть-Каменогорске, затем отправился покорять Москву. В 2007 году Дубинин начал работать в салоне Franck Provost известного продюсера и бизнесвумен Яны Рудковской. Делал прически телеведущей Екатерине Стриженовой, актрисе Анастасии Заворотнюк.

Казахстанский стилист победил на мировом конкурсе парикмахеров в Париже


В том же году выиграл профессиональный парикмахерский конкурс от фирмы L’Oréal. Затем учился в Европе. На протяжении своей работы Дубинин часто побеждал в российских конкурсах и в 2017 году решил попробовать свои силы в международном профессиональном соревновании парикмахеров Haute Coiffure Franciase 2017 Loreal Professionnel (Высокая парикмахерская мода Франции). На соревновании Дубинин представлял Казахстан. Победа в этом конкурсе среди мастеров считается международным признанием. На состязании Владимир Дубинин представил необычную прическу, навеянную техникой шрамирования. И поразил судей.

Казахстанский стилист победил на мировом конкурсе парикмахеров в Париже


"Я шел к этой победе 6 лет, воплотив свой задуманный образ. Что-то, новое, космическое и божественное. Я горд за мой город Усть-Каменогорск, мою страну Казахстан, которую представлял! И уверен, что данная победа это новый виток в развитии парикмахерского искусства в Казахстане", - рассказал Владимир Дубинин.

Казахстанский стилист победил на мировом конкурсе парикмахеров в Париже


Помимо престижной награды Владимир получил возможность представить свою коллекцию причесок во французской столице.

Казахстанский стилист победил на мировом конкурсе парикмахеров в Париже


Казахстанский стилист победил на мировом конкурсе парикмахеров в Париже


Напомним, Владимир Дубинин не первый уроженец Усть-Каменогорска, прославивший Казахстан в мире высокой моды. Известный российский стилист Сергей Зверев, детство и молодость проведший в Усть-Каменогорске, также стал известен по всему миру своим мастерством и выиграл не один международный конкурс парикмахерского искусства.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 keyzet (Посетители) Сегодня, 10:32
эх, также бы освещались и популяризировались конкурсы среди других профессий.
 
 

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