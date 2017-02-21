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Полицейским разрешили легально брать штрафы с нарушителей ПДД на месте

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Полицейским разрешили легально брать штрафы с нарушителей ПДД на месте
Фото с сайта patrul.kz
Новшество уже действует на дорогах Алматинской области. Система оплаты штрафов на месте проста и схожа с расчетом пластиковой карточкой за товар, приобретенный в магазине.

Инспекторов дорожно-патрульной полиции снабдили POS-терминалами. Имея при себе банковскую карту, водитель сможет тут же оплатить штраф за нарушение по только что выписанному протоколу, сообщает patrul.kz.

Новшество уже действует на дорогах Алматинской области. Система оплаты штрафов на месте проста и схожа с расчетом пластиковой карточкой за товар, приобретенный в магазине.

Карточка вставляется в чип-ридер POS-терминала, выбирается операция «Оплата административного штрафа», вводится сумма штрафа и номер адмпротокола. После этого терминал запрашивает pin-код, который владелец карты вводит самостоятельно. POS-терминал соединяется с процессинговым центром, завершает операцию и выдает результат.

Аппарат тут же распечатывает два чека, в которых водитель расписывается: один остается на руках у нарушителя, а второй подшивается к административному протоколу. На них присутствуют надписи «Оплата адм. штрафа» и «Одобрено». В случае отрицательного ответа POS-терминал выводит на экран сообщение «Операция не выполнена» и распечатывает один чек, на котором имеется сообщение с причиной отказа и код ответа процессингового центра.

Полицейским разрешили легально брать штрафы с нарушителей ПДД на месте


Полицейским разрешили легально брать штрафы с нарушителей ПДД на месте


Важная деталь: прием оплаты штрафа платежной карточкой третьего лица запрещается. То есть нарушитель может воспользоваться услугой только с помощью личной банковской карты. В противном случае инспектор откажет в проведении операции.

Водители, которым уже пришлось столкнуться с нововведением, в большинстве своем ему рады.

- Вообще, это очень удобно. Не придется по банкам ходить. Сразу оплатил половину штрафа на месте, сел и поехал, - говорят они.

Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Mestnyi
 albatros (Посетители) Сегодня, 13:54
Лучше бы вели работу по созданию единой базы,при которой после оплаты штрафа,ты автоматически удалялся с базы должников! Сколько держится эта краска на бумаге? Я сегодня нашёл квитанцию об оплате за телефон за прошлый год,а вот ни дату,ни номер терминала уже не разобрать,краска выцвела.И эта квитанция лежала не на солнце,а в записной книжке! Вот и бегай потом доказывай,что ты оплатил штраф,когда тебя остановит через полгода ихний Хайлюкс!

Diomedea exulans
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:54
ЖЖЕ-сін бұзба, бәнктік картада қажет болмайды... smile
 
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  • Сергей Владимиров
  • Mestnyi
  • botden
  • бася
 trump (Посетители) Сегодня, 12:11
Если нарушитель не имеет платежной карточки, то он всегда может договориться на месте. Дал в лапу- сел и поехал. И отстойные места не пустуют, и менты не бедствуют. Оказывается, как мало нужно для счастья..
 
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  • Хорк - Юсуи
  • trump
  • Швейк
  • Сергей Владимиров
  • Mestnyi
  • botden
 Normal (Посетители) Сегодня, 11:49
А я смотрю "блюстители закона" опять вернулись на свои, теперь уже отстойные места! Видать туго стало! Закон есть, но только распространяется на водителей, а там, у них свои стандарты! Полный отстой! huh
Что только полиция не придумает для пополнения бюджета! POS-терминалы видите-ли! crazy
 
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  • Normal
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  • Mestnyi
  • Сергей Владимиров
  • Странник
  • tolk
  • botden
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 11:43
Теперь их с отстойных мест битой не выбьешь.50% штрафов останется на месте вторая половина уйдёт через POS-терминал. Какая смекалка у власти появляется когда дело касается штрафов наверняка запад в зависти позеленел.
 
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  • Хорк - Юсуи
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  • Mestnyi
  • Сергей Владимиров
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:38
Хех, теперь все рулевые должны завести себе карточку. Вот на эти "два процента" банкиры и живут lol
 
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  • Сергей Владимиров
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 DANTE (Посетители) Сегодня, 11:33
POS-терминалы для взяток тоже предусмотрены?!
 
 

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