Названа стоимость проекта освоения Кашагана

Названа окончательная стоимость проекта освоения месторождения Кашаган, разработка которого началась осенью 2016 года в казахстанском секторе Каспийского моря в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«На сегодняшний день объем инвестиций в Северо-Каспийский проект по освоению морского месторождения Кашаган составляет чуть более 55 миллиардов долларов», - сообщил управляющий директор консорциума «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В» Бруно Жарден.



Напомним, ранее назывались разные суммы инвестиций, якобы вложенных в проект освоения гигантского месторождения Кашаган, сроки начала добычи нефти на котором несколько раз переносились. Самая большая сумма, которая называлась без ссылки на официальные источники, превышала 130 млрд долларов.



«Эксплуатационный цикл этапа 1 проекта освоения месторождения Кашаган составляет десятки лет. Необходимо рассматривать его в долгосрочной перспективе, а не в контексте кратковременного периода текущих экономических условий. Мы не можем строить домыслы по будущей динамике цен на нефть. Тем более, что наша задача - эксплуатация месторождения, добыча нефти. Расчеты, думаю, исходя из динамики цен, делаются в тех компаниях, которые имеют доли в месторождении», - пояснил Б. Жарден, на вопрос, сколько лет понадобится, чтобы окупить проект при цене нефти в 50 долларов за баррель.