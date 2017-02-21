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Родителей в РК могут обязать следить за времяпрепровождением детей в Сети

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:30
Родителей в РК могут обязать следить за времяпрепровождением детей в Сети
Фото с сайта sputniknews.kz
АСТАНА, 21 фев – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров предложил уточнить обязанность родителей по обеспечению безопасности детей при посещении ими Интернета, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Шакиров направил обращение в адрес премьер-министра страны Бакытжана Сагинтаева. Одним из вопросов, затронутых в обращении, стала защита детей от воздействия негативной информационной среды.

"В частности, омбудсмен разделил тревогу общественности по поводу участившихся в СМИ сообщений о попытках суицида среди несовершеннолетних из-за игр, получивших распространение в сети Интернет", — говорится в сообщении.

При этом Шакиров отметил, что меры, которые принимает правительство в данном направлении, имеют постфактумный характер и не позволяют кардинальным образом решить проблему. Стремительно растущее влияние Интернета в жизни подрастающего поколения требуют восполнения законодательных пробелов в данной сфере, добавила пресс-служба.

В обращении предлагается рассмотреть возможность введения возрастной классификации для интернет–контента с установлением ответственности провайдеров и правообладателей за отсутствие системы обязательной регистрации пользователей контента, например, "18+".

"Также рекомендовано изучить опыт Великобритании и России по внедрению операторами мобильной интернет-связи функции "детский интернет", позволяющей сразу при подключении к сети оградить детей от нежелательного информационного контента", — говорится в сообщении.

Отдельно затронут вопрос ответственности родителей. Нередко интернет-зависимость как результат отсутствия контроля со стороны родителей приводит к агрессивному и неадекватному поведению несовершеннолетних к окружающим. Поэтому рекомендовано уточнить обязанность родителей по обеспечению безопасности детей при посещении ими Интернета.

Вместе с тем омбудсмен призвал сохранять оптимальный баланс интересов всех сторон процесса (детей, родителей, провайдеров и государства) и активно привлекать к разработке и обсуждению подобного законопроекта экспертов и представителей гражданского общества. Внедрение предлагаемых мер, в случае их принятия, должно происходить поэтапно, заключили в пресс-службе.

Игры (например, "Синий кит" или "Тихий дом") распространяются в социальных сетях среди подростков, финальным этапом является самоубийство игрока. Игры появились в сегменте российского интернета в прошлом году и набрали популярность среди поклонников суицидальных групп.

Как ранее сообщил директор департамента госязыка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев, в Казахстане не зарегистрировано фактов самоубийства, связанных с суицидальными играми в интернете. 0 0
Источник: Sputniknews.kz
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