Я заберу всех своих родных с собой в США - Данияр Елеусинов

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал подробности своего отъезда на тренировочный сбор в США. Там он будет готовиться под руководством американских специалистов к своему дебютному бою на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.Как признался спортсмен, точную дату переезда в Штаты он еще не знает. "Пока ничего точно не известно. Думаю, в начале марта или в конце февраля поеду. Я точно знаю, что буду тренироваться с братом (профессиональный боксер Даурен Елеусинов. - Прим. ред.) и с отцом. Перед Олимпиадой я приезжал и готовился под руководством Дерека Сантоса. Я видел, как он тренирует и относится к ребятам. Очень хороший тренер, приятный как человек. С ним комфортно будет работать", - отметил Елеусинов.Он также заявил, что родные адекватно отреагировали на переезд в США. "Они нормально отнеслись, потому что я всех их заберу с собой в США. Они все время будут рядом со мной. Я там планирую тренироваться. Конечно, я буду приезжать в Казахстан после боев, но большую часть времени буду проводить там", - добавил боксер.25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат Елеусинов. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Напомним, свой первый бой на профи-ринге Елеусинов проведет в Китае уже в мае этого года.