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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Я заберу всех своих родных с собой в США - Данияр Елеусинов

Просмотров:733 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Я заберу всех своих родных с собой в США - Данияр Елеусинов
Данияр Елеусинов. Фото Изтургана Алдауева©
Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал подробности своего отъезда на тренировочный сбор в США. Там он будет готовиться под руководством американских специалистов к своему дебютному бою на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.

Как признался спортсмен, точную дату переезда в Штаты он еще не знает. "Пока ничего точно не известно. Думаю, в начале марта или в конце февраля поеду. Я точно знаю, что буду тренироваться с братом (профессиональный боксер Даурен Елеусинов. - Прим. ред.) и с отцом. Перед Олимпиадой я приезжал и готовился под руководством Дерека Сантоса. Я видел, как он тренирует и относится к ребятам. Очень хороший тренер, приятный как человек. С ним комфортно будет работать", - отметил Елеусинов.

Он также заявил, что родные адекватно отреагировали на переезд в США. "Они нормально отнеслись, потому что я всех их заберу с собой в США. Они все время будут рядом со мной. Я там планирую тренироваться. Конечно, я буду приезжать в Казахстан после боев, но большую часть времени буду проводить там", - добавил боксер.

Я заберу всех своих родных с собой в США - Данияр Елеусинов


25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат Елеусинов. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.

Я заберу всех своих родных с собой в США - Данияр Елеусинов


В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Напомним, свой первый бой на профи-ринге Елеусинов проведет в Китае уже в мае этого года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Пиночет (Посетители) Сегодня, 17:56
Цитата: Thornhill
В США нет рая и нет халявы! Там тоже надо пахать, чтобы нормально жить. На пособие не проживёшь!

Почему вы все время твердите о жизни на пособиях?
По вашему все только об этом мечтают и на большее не способны?
Спешу вас разочаровать, способны, и на многое.
Примеров тому тьма.
Уехал чел, увидел для себя и родных перспективу, и правильно сделал.
Когда придет новость, что он живет на пособие, тогда о них и поговорим.
 
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  • Пиночет
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 16:43
Thornhill,

внештатный сотрудник Хабара? Или Россия 24? rofl

Правильно все сделал. Тут нет ни будущего ничего. А вкусив той жизни, назад уже точно не захочется.

Цитата: бася
что то не замечено оралманов с Европы и США..


как же, в Мангистау-5 все оттуда rofl

АХТУНГ!
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:02
Құрама Штаттарда, GGG-да өмір сүріп келе жатқанына 10 жыл аясы болып қалды. Бізде дүниеге келіп, бокс жолын бастағаны болмаса, АҚШ-тың азаматы болып саналады.
Сондықтан, Данияр бауырымызға сәттілік тілеймін bravo Кәсіби бокс мансабы өркендеп, қазақтың атын әлемге әйгілі етсін... dada
 
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  • Bladexxx
  • trump
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 бася (Посетители) Сегодня, 15:25
правильно сделал..если есть возможность заработать и улучшить жизнь родных-вперёд..вернуться назад всегда есть возможность..только вот захочет ли..что то не замечено оралманов с Европы и США..
 
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  • kz1990
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 15:12
Thornhill,
У нас можно подумать проживёшь на пособие.
 
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  • Хорк - Юсуи
  • Швейк
  • ДухLess
  • Bladexxx
 trump (Посетители) Сегодня, 15:03
Каждый сам выбирает свой путь. И каждый имеет свои ценности и взгляды на жизнь. Желаю тебе выжить, Даник. poka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • zhanino
  • бася
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 14:55
Ну и правильно сделал.
 
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  • fitter
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:55
Жить в США не так уж и дёшево. Пока он будет на ринге зарабатывать будет на что жить, а потом?
А не дай бог ему тяжёлую травму нанесут? Покроет ли страховка его лечение? Не всё так просто!
В США нет рая и нет халявы! Там тоже надо пахать, чтобы нормально жить. На пособие не проживёшь!
 
 

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