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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В МИД Кыргызстана объяснили высказывания Атамбаева в отношении Казахстана

Просмотров:435 Опубликовано: Сегодня, 15:10
В МИД Кыргызстана объяснили высказывания Атамбаева в отношении Казахстана
Фото с сайта esquire.kz
В МИД Кыргызстана объяснили высказывания Атамбаева в отношении Казахстана. Кыргызстан предложил Казахстану уйти от полемики после высказывания президента КР Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан "устроил блокаду соседям". Об этом стало известно после встречи первого заместителя министра иностранных дел КР Динарой Кемеловой с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Бишкеке Айымдосом Бозжигитовым, сообщает Tengrinews.kz.

"В целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств", - отметила Кемелова.

В связи с комментарием МИД Казахстана относительно интервью Президента КР Алмазбека Атамбаева телеканалу Евроньюс от 17 февраля 2017 года, Динара Кемелова довела до сведения казахстанской стороны информацию о ситуации 2010 года, когда "перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей, включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, когда из-за невозможности пересечь границу легально, группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи".

По словам первого заместителя главы МИД Кыргызстана, в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Как заявила Динара Кемелова, прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарств подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни. По заявлению МИД КР, тогда закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане. Как сообщили в пресс – службе МИД КР, кыргызское внешнеполитическое ведомство считает свои объяснения перед казахстанской стороной исчерпывающими и предложило впредь не развивать полемику по этому вопросу.

Вместе с тем, первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова подчеркнула, что на сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов на границе с Казахстаном 4 пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Пиночет (Посетители) Сегодня, 17:46
Цитата: trump
Трабл совсем не в киргизах, к сожалению..

А ему это и не важно. У него кумыс в башку бьет фонтаном.
 
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  • Пиночет
 trump (Посетители) Сегодня, 17:35
Трабл совсем не в киргизах, к сожалению..
 
-1
  • trump
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  • kz1990
 DANTE (Посетители) Сегодня, 17:23
Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери господа Киргизы lol
 
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 17:22
У Атамбаева случилась, как говорят в таких случаях, оговорочка по Фрейду. Где-то неглубоко в душЕ он всетаки не очень нам уж и друг.
Таких "друзей" надо держать на расстоянии брошеной палки.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:06
если в будущем у них обратно начнется какая-н революция, снова Казахстан начнут обвинять?
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:10
Қырғыз елінің әлсіз болғанына өздерінен басқа ешкім кінәлі емес. Тіпті, сондай жағдайдың болғанының өзіндеде, бұл саясат. Бар болғаны бізнес.
Ірі мемлекет, әрдайым кішіні құлдықта ұстауға тырысады...
 
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  • tolk
 Краснов (Посетители) Сегодня, 15:50
За целых 3 дня не придумали ничего более путного, кроме как предложили впредь не развивать полемику по этому вопросу. Можно было б поднапрячься, и сочинить более дипломатичный ответ. Невысок, однако, уровень профессионализма в МИД КР. А ведь слово не воробей, как говорится...
 
 

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