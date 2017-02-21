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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана

Просмотров:335 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана
Фото с сайта trend.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первую леди страны Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно Конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении первым вице-президентом республики первой леди страны Алиевой Мехрибан Ариф гызы", - сообщили в пресс-службе.

Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана


Сообщается, что граждане Азербайджана 26 сентября проголосовали на референдуме по внесению изменений в Конституцию. Поправки в основной закон предусматривают увеличение срока полномочий президента с пяти до семи лет, введение должностей вице-президентов, а также снижение возрастного ценза для кандидатов на пост главы государства и в депутаты.

Референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более 25 процентов избирателей. По данным exit poll, все изменения в конституцию Азербайджана поддержали 88,5 процента избирателей.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 17:45
Цитата: DANTE
Короли и Королевы этих стран, личности номинальные и страной не руководят, есть ведь разница

Ну я же говорю, что для них у вас есть свое оправдание.
Разница в том, что все зависит не от того, был ли это мамонт режима или нет, все зависит от человека.
Некоторые оказались с гнильцой, а на некоторых ровняются и молятся.
Вы судите местечково, забывая, что вокруг вас десятки и сотни примеров.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:34
Қыркүйек айы қайда жатыр. Ақпан айы бітейін деп, көктем басталайын деп жатыр ғой...
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 17:29
Пиночет,
Уверен, что вы с трепетом относитесь к правителям Швеции, Японии, Британии

Короли и Королевы этих стран, личности номинальные и страной не руководят, есть ведь разница)))
Кстати, и нашего тоже не марсиане к нам забросили. Из наших же.

Койш каска?! Шын ба не?! Бiлмептiм...)))
 
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 17:26
DANTE,
Ermyndo,
Уверен, что вы с трепетом относитесь к правителям Швеции, Японии, Британии и еще к примерно двадцати таким же, кто передает власть по наследству веками.
Кстати, и нашего тоже не марсиане к нам забросили. Из наших же.
 
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  • tolk
 DANTE (Посетители) Сегодня, 17:20
У правителей всех постсоветских стран, есть одна общая нехорошая привычка. Это намертво приклеить себя любимого к креслу руководителя...ну а после себя, приклеить кого то из родни lol Демократия епта!)))
 
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  • tolk
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 17:16
Вот это я понимаю задрал планку!
А то всякие аркадаги да елколбасы. Подумаешь дочь зам какогото премьер-министра. Мелковато плаваем. Вот с кого надо пример брать!
 
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  • ДухLess
  • trump
  • tolk
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:08
Господин назвал меня любимой женой! (с) lol
Теперь и не только женой dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Швейк
 trump (Посетители) Сегодня, 17:03
Ermyndo,
Считаешь Ильхама
мамонты коммунистического режима
?
Темнота..
 
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  • adam-adamov-1983
  • tolk
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 16:57
Объяснюсь более корректно. Никто там не голосовал за этот бредовый закон. Довели до нищеты господа Алиевы страну. И да, когда же уйдут в мир иной мамонты коммунистического режима, а то засиделись, а всем известно чем дольше сидит правитель, тем хуже жизнь простого народа...

АХТУНГ!
 
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  • Куаныш Атшыбай
  • tolk
 DANTE (Посетители) Сегодня, 16:44
Я и забыл про существование Азербайджанского султаната lol
В правильном направлении идут!))))))
 
 

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