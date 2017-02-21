Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первую леди страны Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.Согласно Конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении первым вице-президентом республики первой леди страны Алиевой Мехрибан Ариф гызы", - сообщили в пресс-службе.Сообщается, что граждане Азербайджана 26 сентября проголосовали на референдуме по внесению изменений в Конституцию. Поправки в основной закон предусматривают увеличение срока полномочий президента с пяти до семи лет, введение должностей вице-президентов, а также снижение возрастного ценза для кандидатов на пост главы государства и в депутаты.Референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более 25 процентов избирателей. По данным exit poll, все изменения в конституцию Азербайджана поддержали 88,5 процента избирателей.