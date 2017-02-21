Базовую пенсию в Казахстане повысят до 16% с первого января 2018 года

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании коллегии ведомства рассказала о планах повышения базовой пенсии.



"С 1 января 2018 года будут повышены размеры пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовой пенсии до 16% в связи с изменением величины прожиточного минимума, который будет рассчитан по новой методике", – сказала она.



Министр пояснила, что третий этап повышения коснётся только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. Это связано с изменением методики назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами, она будет определяться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года, и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года. На эти цели из республиканского бюджета на второе полугодие следующего года выделено 147 млрд тенге.



"Базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров, исходя из трудового стажа до 1998 года, имеющегося в их пенсионных делах. То есть, представление пенсионерами дополнительных документов о стаже работы не требуется. Во-вторых, в случае их участия в накопительной пенсионной системе информация о перечислениях обязательных пенсионных взносов будет предоставляться из Единой учётной информационной базы Центра развития трудовых ресурсов министерства. При этом представление каких-то дополнительных справок также не требуется", – подчеркнула Тамара Дуйсенова.



Глава ведомства отметила, что на сегодняшний день более 1 млн самозанятых граждан не участвуют в накопительной пенсионной системе. Эти люди при достижении пенсионного возраста будут получать только базовую пенсию в размере 54% от величины прожиточного минимума.



Тамара Дуйсенова также проинформировала, что с первого января 2018 года будет пересмотрена методика расчёта величины прожиточного минимума с учётом реального уровня потребительских расходов казахстанцев. Это обеспечит для трёх млн казахстанцев повышение размеров базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей - инвалидов.



В декабре прошлого года Нурсултан Назарбаев поручил Правительству в 2017 году повысить размер пенсий на 20%.