Дуйсенова попросила не требовать с пенсионеров лишних документов для перерасчета выплат

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова предупредила коллег на местах, чтобы они не требовали дополнительных документом с пенсионеров при изменении методики назначения базовой пенсии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Третий этап повышения пенсии коснется базовой пенсии. Он будет осуществлен с 1 июля 2018 года и связан с изменением методики назначения базовой пенсии. Сегодня базовая пенсия не зависит от заработной платы и трудового стажа, выплачиваясь всем одинаково. Новый подход предусматривает, что базовая пенсия теперь будет назначаться в зависимости от трудового стажа, если он имеется до 1998 года, а после 1998 года - от периода отчисления в накопительную пенсионную систему.
"Хочу обратить особое внимание руководителей филиалов дирекции Госкорпорации "Правительство для граждан", территориальных департаментов Комитета труда и соцзащиты на то что, во-первых, базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся сегодня пенсионеров, исходя из трудового стажа до 1998 года, имеющегося в их пенсионных делах, то есть предоставление пенсионерами дополнительных документов о стаже работы не требуется. Во-вторых, в случае их участия в накопительной пенсионной системе информация об обязательных перечислениях будет предоставляться из единой учетной базы Центра развития трудовых ресурсов министерства или же из той информационной системы, которая была ранее в ГЦВП. Предоставление каких-то дополнительных справок, опять-таки, со стороны пенсионеров не требуется. Я хотела бы донести это до наших коллег, которые работают на местах, и сразу же разъяснить населению, что эти пересчеты не будут касаться дополнительных документов от наших получателей услуг", - заявила Дуйсенова на заседании коллегии.
Напомним, по поручению Главы государства, с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20 процентов к уровню 2016 года. Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе. Все эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом.
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