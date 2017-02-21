В ЕНПФ рассказали, куда вкладывают накопления граждан

Куда инвестируют пенсионные отчисления граждан, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сообщается, что за 2016 год в ЕНПФ поступило 698 миллиардов тенге пенсионных взносов по всем видам договоров. Рост против прошлого года на 15 процентов, из которых сумма по обязательным пенсионным взносам составила 666,6 миллиарда тенге.



"В структуре портфеля пенсионных активов 43,5 процента инвестировано в государственные ценные бумаги Казахстана, 13,5 процента - в облигации квазигосударственных организаций страны, 21,7 процента - в облигации банков второго уровня, 6 процентов размещено на депозитах, 15 процентов составляют прочие активы. 77 процентов пенсионных активов размещено в национальной валюте и 23 процента - в иностранных", - рассказала председатель правления АО "ЕНПФ" Нурбиби Наурызбаева.



По ее словам, по итогам 2016 года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков, составил 472 миллиарда тенге при доходности 7,95 процента. По состоянию на 1 января 2017 года пенсионные накопления вкладчиков и получателей ЕНПФ достигли 6,685 триллиона тенге. Количество индивидуальных пенсионных счетов - 9,8 миллиона единиц.



"Несмотря на то, что контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты пенсионных взносов осуществляется органами госдоходов, ЕНПФ со своей стороны также намерен начать работу по выявлению вкладчиков, на счета которых перестали поступать взносы, и проводить дополнительные разъяснительные мероприятия о важности полноты, регулярности и своевременности уплаты пенсионных отчислений", - отметила она.