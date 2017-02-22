"Я шмальну, и меня не посадят": Как блогер из Костаная выстрелил в глаз девочке

14-летняя жительница Костаная рассказала подробности нападения на нее, которое произошло 5 июля 2016 года. По ее словам, в тот день мимо нее по улице проходил незнакомый парень. Глядя на девочку, он заявил: "Я шмальну, и меня не посадят". А потом добавил, указывая оружием на нее: "Ты будешь первой". После чего выстрелил. Пуля из пневматического оружия попала в глаз девочки, сообщает "Алау".



Парень мигом растерял всю уверенность и сбежал, даже не вызвав скорую помощь. Медиков оповестили прохожие. О том, что почувствовала, когда пуля вошла ей в голову, девочка откровенно написала на сервисе TheQuestion. "Первым делом после того, как пуля прошла глазное яблоко и застряла в зрительном нерве, я почувствовала острую боль, настолько сильную, что она сковала всю голову. Чтобы вы хоть немного поняли, как же это было, попробуйте со всей силы воткнуть себе в палец иглу. Такая же по типу боль, только в тысячу раз сильнее. Сразу после этого хлынула кровь. Мой мозг все еще не мог понять, что же со мной происходит. Придя в сознание, я поняла, что я не могу ничего поделать. Даже закричать сил не было, оставалось только лежать в своей же крови, терпеть эту боль и ждать скорую", - написала Валентина.



Пуля застряла в двух миллиметрах от мозга, поэтому извлекать ее врачи не стали. В Москве медики также не решились на сложную операцию. Валентина, скорее всего, больше не сможет видеть этим глазом, что автоматически ставит крест на ее спортивной карьере. Девушка считалась подающей надежды теннисисткой.



"Спортивную карьеру пришлось оставить, что очень меня огорчает. Всю помощь оказывают родные и близкие. Я хотела бы поблагодарить Колесникова Игоря Владимировича, который оперировал меня в тот же день. И конечно, московских врачей. Они проделали действительно огромную работу. Спасибо им и всем, кто переживает за меня", - рассказала Валентина после поездки в Москву.



Подозреваемый в стрельбе был задержан в начале февраля в Челябинске. Им оказался 18-летний блогер из Костаная Арзул Гаджиев. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.