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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как изменятся цены в Казахстане из-за рекордного укрепления тенге

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 08:32
Как изменятся цены в Казахстане из-за рекордного укрепления тенге
.
Казахстанцы в ожидании падения цен на товары из-за рекордного укрепления тенге. Национальная валюта накануне впервые за долгое время одержала существенную победу над долларом. Курс на бирже по итогам последних торгов составил 316 тенге, передает 31 канал.

Экономисты разделились на два лагеря. Одни считают, что ритейлерам самое время провести переоценку своих товаров. Другие уверены, что питать иллюзий на этот счет не стоит.

Обменные пункты обновили цифры на табло, а вот казахстанские производители ценники на товары и услуги, подскочившие после девальвации, менять не спешат.

По словам директора Центра анализа общественных проблем Меруерт Махмудовой, связь между укреплением тенге и снижением цен должна быть. Эксперт отмечает - в Казахстане внутреннее потребление строится преимущественно на импорте. В период резкого ослабления тенге не сразу, но цены выросли.

"Где-то были складские запасы, но, тем не менее, цены выросли. Однако в течение 2016 года, когда тенге постепенно укреплялся по отношению к доллару, цены так значительно и не снизились", - говорит она.

Как отмечает председатель Ассоциации таможенных брокеров Казахстана Геннадий Шестаков, ни одна из торговых сетей не пойдет на снижение цены, они захотят зарабатывать привычные 20-30%, а не 10-15%, которые они зарабатывали в последние года.

Вместо замены ценников на товары и услуги бизнесмены, по словам экспертов, постараются и используют укрепление тенге как "подушку безопасности". То есть, заработать больше, чтобы покрыть убытки в случае девальвации.

Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 14 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:01
Қазақстан шоколады 5 теңгеге түсті. Қалған азық-түлік түрлеріде, осы шоколадтың артынан ілесеме деп отырым...
 
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 шаман (Посетители) Сегодня, 10:50
любимая поговорка:
Поднялся доллар - подняли цены; доллар упал - ни одна падла цены не опускает! Значит дело не в долларах, а в падлах!

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • Mestnyi
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 RRR (Посетители) Сегодня, 10:42
Сейчас скажут, что тенге от доллара не зависит, а зависит от рубля. По отношению к рублю не укрепляется, значит снижения цен не будет! Круговорот вранья и жадности в природе...
 
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 Союз (Посетители) Сегодня, 10:31
25 лет "успешного развития" уже показали, что любой расклад на внешних и внутренних рынках приводит у нас лишь к росту цен! На что у нас хоть раз снижались и держались на низкой планке цены? Власть имущие любой повод выворачивают и втюхивают народу, что цены оправданно повышаются.
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 10:26
- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса.
- Мы в заднице, - ответил кролик.
- А "задница" - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "задница" - это у нас символ вечности. hypnosis
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:08
Тенге падает - цены растут. Тенге укрепляется - цены снова растут... Братцы, мы обречены! suicide
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 09:54
Покупатель, не психуй: все равно получишь...
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 09:30
Скоро будем хавать дешевые баксы.
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 09:13
да наоборот дорожает, особенно наши типа "производители" поднимают цены, только не понятно с какого перепугу подняли цены, почему вот наших не проверяют, для примера на кефир подняли почти на 50-70 тенге, было 350 стало 420
 
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 DOGHunter (Посетители) Сегодня, 09:06
В период резкого ослабления тенге не сразу, но цены выросли.
при мне в "технодоме" цены переклеивали умножив их в два раза, не спеша так, галопом...
 
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