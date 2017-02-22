"Чёрного генерала" Амирхана Аманбаева приговорили к 14 годам лишения свободы

Приговор по делу об ОПГ, к существованию которого по версии следствия причастен бывший глава финансовой полиции Амирхан Аманбаев, зачитали в следственном изоляторе города Алматы.
Амирхан Аманбаев признан виновным и осуждён на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он также пожизненно лишён права занимать государственные должности.
Также будет направлено представление Президенту о лишении Аманбаева ордена "Курмет" и других государственных наград, а также чина "государственный советник юстиции 3 класса".
Его обвиняли по шести статьям:
28, ч.5 – Пособничество; 215, ч.3 – Лжепредпринимательство, совершённое лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций; 263, ч.4 – Создание либо руководство преступным сообществом, совершённые лицом с использованием своего служебного положения; 218, ч.3, п.п.1,3 – Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём (в редакции УК 2015 г.); 307, ч.4 – Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; 311, ч.5 – Получение взятки в особо крупном размере (в редакции УК 1997 г.).
Давая показания, Амирхан Аманбаев отрицал свою вину. Он заявил,что обвинительные показания в его адрес в суде были озвучены лишь потому, что в ИВС кого угодно заставят признаться в чём угодно.
Согласно данным обвинения, участники ОПГ Аманбаева, которого СМИ прозвали “чёрным генералом”, организовали 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 млрд тенге, а ущерб от их деятельности – 24 млрд тенге в виде не уплаченных в бюджет налогов.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.