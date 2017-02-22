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"Чёрного генерала" Амирхана Аманбаева приговорили к 14 годам лишения свободы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:10
"Чёрного генерала" Амирхана Аманбаева приговорили к 14 годам лишения свободы
Фото с сайта Tengrinews.kz
Приговор по делу об ОПГ, к существованию которого по версии следствия причастен бывший глава финансовой полиции Амирхан Аманбаев, зачитали в следственном изоляторе города Алматы.

Амирхан Аманбаев признан виновным и осуждён на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он также пожизненно лишён права занимать государственные должности.

Также будет направлено представление Президенту о лишении Аманбаева ордена "Курмет" и других государственных наград, а также чина "государственный советник юстиции 3 класса".

Его обвиняли по шести статьям:

28, ч.5 – Пособничество;
215, ч.3 – Лжепредпринимательство, совершённое лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций;
263, ч.4 – Создание либо руководство преступным сообществом, совершённые лицом с использованием своего служебного положения;
218, ч.3, п.п.1,3 – Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём (в редакции УК 2015 г.);
307, ч.4 – Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия;
311, ч.5 – Получение взятки в особо крупном размере (в редакции УК 1997 г.).

Давая показания, Амирхан Аманбаев отрицал свою вину. Он заявил,что обвинительные показания в его адрес в суде были озвучены лишь потому, что в ИВС кого угодно заставят признаться в чём угодно.

Согласно данным обвинения, участники ОПГ Аманбаева, которого СМИ прозвали “чёрным генералом”, организовали 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 млрд тенге, а ущерб от их деятельности – 24 млрд тенге в виде не уплаченных в бюджет налогов.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Швейк
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 11:15
Весна на носу пора сажать.
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 11:12
Швейк,
Точно. Обамбаев он..
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:05
Әумин, жазасын алсын енді...
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:13
Чёрный генерал... Кениец что-ли? crazy
 
 

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