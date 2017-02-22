"Чёрного генерала" Амирхана Аманбаева приговорили к 14 годам лишения свободы

Приговор по делу об ОПГ, к существованию которого по версии следствия причастен бывший глава финансовой полиции Амирхан Аманбаев, зачитали в следственном изоляторе города Алматы.



Амирхан Аманбаев признан виновным и осуждён на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он также пожизненно лишён права занимать государственные должности.



Также будет направлено представление Президенту о лишении Аманбаева ордена "Курмет" и других государственных наград, а также чина "государственный советник юстиции 3 класса".



Его обвиняли по шести статьям:



28, ч.5 – Пособничество;

215, ч.3 – Лжепредпринимательство, совершённое лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций;

263, ч.4 – Создание либо руководство преступным сообществом, совершённые лицом с использованием своего служебного положения;

218, ч.3, п.п.1,3 – Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём (в редакции УК 2015 г.);

307, ч.4 – Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия;

311, ч.5 – Получение взятки в особо крупном размере (в редакции УК 1997 г.).



Давая показания, Амирхан Аманбаев отрицал свою вину. Он заявил,что обвинительные показания в его адрес в суде были озвучены лишь потому, что в ИВС кого угодно заставят признаться в чём угодно.



Согласно данным обвинения, участники ОПГ Аманбаева, которого СМИ прозвали “чёрным генералом”, организовали 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 млрд тенге, а ущерб от их деятельности – 24 млрд тенге в виде не уплаченных в бюджет налогов.