Курс нацвалюты укрепился до 314 тенге за доллар

Курс нацвалюты по итогам утренних торгов на KASE 22 февраля значительно укрепился сразу до 314,82 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, по итогам утренней сессии 21 февраля стоимость одного доллара составляла 317,69 тенге.
Первая сделка утренних торгов прошла по цене 315,5 тенге. Минимальная стоимость достигла 314,29 тенге за доллар, максимальная - 316. Объем торгов составил 189,25 миллиона долларов при 329 сделках.
Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, к настоящему моменту составляет 313,5-314 тенге за доллар.
Значительное укрепление курса может быть связано с динамикой на нефтяном рынке. По состоянию на 10.51 по времени Астаны цены на нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне установились на уровне 56,8 доллара за баррель при росте на 1,2 процента.
Ранее эксперты сообщили, что тенге продолжает чувствовать себя уверенно, имея потенциал укрепления вслед за возможным ростом нефтяных котировок.
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