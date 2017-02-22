Депутаты обратились к Сагинтаеву и Акишеву с вопросами о деятельности ЕНПФ

Депутаты Мажилиса обратились с запросом к премьер-министру и главе Нацбанка Казахстана с вопросами о деятельности Единого накопительного пенсионного фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Наш депутатский запрос адресован премьер-министру и председателю Национального Банка. Во время выезда в регионы одной из проблем, особенно беспокоящих граждан, был вопрос о судьбе пенсионных накоплений и гарантированности, в целом о деятельности ЕНПФ", - сказала Майра Айсина в ходе пленарного заседания палаты.



Депутат напомнила о заявлении вице-министра по инвестициям и развитию Альберта Рау о том, что на поддержку отдельных секторов экономики в текущем году из ЕНПФ выделяются денежные ресурсы.



"Просим правительство и Нацбанк предоставить информацию том, какие финансовые инструменты были инвестированы в средства ЕНПФ с 2014 года по настоящее время, на каких условиях и с каким сроком возвратности", - заключила Айсина.



Напомним, первый заместитель министра по инвестициям и развитию Альберт Рау ранее сообщал, что из ЕНПФ в 2017 году планируется выделить 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в Министерстве планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт.



Общественный совет при ЕНПФ обратился в Национальный Банк РК и к председателю Единого накопительного пенсионного фонда с требованием разъяснить заявление о выделении 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожного машиностроения



В Нацбанке прокомментировали выделение средств из ЕНПФ.



В Министерстве по инвестициям и развитию заявили, что в докладе первого заместителя министра в части привлечения средств ЕНПФ в сумме 50 миллиардов тенге для производства ЖД вагонов для КТЖ на отечественных машиностроительных предприятиях данный источник финансирования прозвучал как один из вариантов возможного привлечения средств. По данным ведомства, на сегодняшний день "конкретного решения по финансированию не принято".