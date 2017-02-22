В Акмолинской области нетрезвый аким выбил зуб полицейскому

Аким Отрадного сельского округа Жаркаинского района Акмолинской области Марат Муканов сел за руль «слегка нетрезвым». Его остановили полицейские. Проходить медосвидетельствование аким отказался, а затем выбил полицейскому зуб, ударив головой в лицо, передает Sputnik Казахстан.



13 января батальон патрульной полиции остановил Муканова в Державинске за рулем служебного автомобиля. Предъявить водительское удостоверение он не смог, проходить медицинское освидетельствование категорически отказался.



Кроме того, согласно материалам расследования совета, выбил полицейскому зуб, ударив головой в лицо.



За «геройство» в отношении акима составлены административные протоколы и наложен штраф, также зарегистрировано досудебное расследование по статье 380 части 1 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношения представителя власти или его близких в связи с исполнением им служебных обязанностей).



Совет по этике Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции рекомендовал районному главе уволить Муканова.



«Неприкасаемых" для совета по этике нет и не будет», — подчеркнул заведующий секретариатом совета Дархан Хайруллин.



К слову, к ответственности в результате деятельности этого инцидента привлечены аким района, три заместителя акимов районов, руководитель аппарата района, девять акимов сельских округов, заместитель руководителя облуправления и прочие.



Жители Двуреченского сельского округа Есильского района Акмолинской области также обратились с жалобой на акима. По их словам, он нецензурно выражался и даже нанес телесные повреждения одному из сельчан. А все потому, что ему не понравились их вопросы на сходе села.



По обращению двоих сельчан совет по этике Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции в Акмолинской области провел специальную проверку.



Согласно материалам проверки, во второй половине января в селе проходил сход, где сельчане задали вопросы: о ремонте дороги в соседнее село, вывозе навоза.



Спустя день, по словам одной из обратившихся, аким Кайрат Мусин нагрянул для выяснения отношений к ним домой и на работу к сыну, который трудился в котельной.



Поведение первого человека в ауле, мягко говоря, не соответствовало занимаемой им должности — он кричал, нецензурно выражаясь, и даже нанес парню телесные повреждения.



Это — со слов сельчанки, сам аким факт рукоприкладства перед советом отрицал, признав лишь, что действительно говорил на повышенных тонах. Своими действиями, как пояснили в совете, сельский аким нарушил Этический кодекс государственных служащих РК.



Акиму Есильского района рекомендовано объявить Мусину строгий выговор.