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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Акмолинской области нетрезвый аким выбил зуб полицейскому

Просмотров:442 Опубликовано: Сегодня, 12:26
В Акмолинской области нетрезвый аким выбил зуб полицейскому
Иллюстративное фото Brad Swonetz / zefa / Corbis
Аким Отрадного сельского округа Жаркаинского района Акмолинской области Марат Муканов сел за руль «слегка нетрезвым». Его остановили полицейские. Проходить медосвидетельствование аким отказался, а затем выбил полицейскому зуб, ударив головой в лицо, передает Sputnik Казахстан.

13 января батальон патрульной полиции остановил Муканова в Державинске за рулем служебного автомобиля. Предъявить водительское удостоверение он не смог, проходить медицинское освидетельствование категорически отказался.

Кроме того, согласно материалам расследования совета, выбил полицейскому зуб, ударив головой в лицо.

За «геройство» в отношении акима составлены административные протоколы и наложен штраф, также зарегистрировано досудебное расследование по статье 380 части 1 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношения представителя власти или его близких в связи с исполнением им служебных обязанностей).

Совет по этике Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции рекомендовал районному главе уволить Муканова.

«Неприкасаемых" для совета по этике нет и не будет», — подчеркнул заведующий секретариатом совета Дархан Хайруллин.

К слову, к ответственности в результате деятельности этого инцидента привлечены аким района, три заместителя акимов районов, руководитель аппарата района, девять акимов сельских округов, заместитель руководителя облуправления и прочие.

Жители Двуреченского сельского округа Есильского района Акмолинской области также обратились с жалобой на акима. По их словам, он нецензурно выражался и даже нанес телесные повреждения одному из сельчан. А все потому, что ему не понравились их вопросы на сходе села.

По обращению двоих сельчан совет по этике Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции в Акмолинской области провел специальную проверку.

Согласно материалам проверки, во второй половине января в селе проходил сход, где сельчане задали вопросы: о ремонте дороги в соседнее село, вывозе навоза.

Спустя день, по словам одной из обратившихся, аким Кайрат Мусин нагрянул для выяснения отношений к ним домой и на работу к сыну, который трудился в котельной.

Поведение первого человека в ауле, мягко говоря, не соответствовало занимаемой им должности — он кричал, нецензурно выражаясь, и даже нанес парню телесные повреждения.

Это — со слов сельчанки, сам аким факт рукоприкладства перед советом отрицал, признав лишь, что действительно говорил на повышенных тонах. Своими действиями, как пояснили в совете, сельский аким нарушил Этический кодекс государственных служащих РК.

Акиму Есильского района рекомендовано объявить Мусину строгий выговор.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Джулия
 DANTE (Посетители) Сегодня, 14:40
В той же всеми нами ненавистной Америки, полицейские за такую наглость, превратили бы тело Акима в дуршлаг и к ним бы даже не возникло вопросов...
 
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  • trump
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:05
Цитата: trump
Нужно было дядьку на вилы сажать.

Да, все таки идея НКВД была и неплохая, по сути.-)

Цитата: Джулия
Я вот думаю, это власть их делает такими зарвавшимися хамами

Они такие, какими система позволяет им быть

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Краснов
  • trump
  • бася
 Джулия (Посетители) Сегодня, 13:57
Я вот думаю, это власть их делает такими зарвавшимися хамами или иные во власть в принципе не попадают?

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Краснов
 trump (Посетители) Сегодня, 13:39
Нужно было дядьку на вилы сажать. Прямо на сходке. Иначе, несправедливо как-то: аулчанина ударил- всем по уху; мента боднул- сразу защекотились. Мент круче?

Цитата: Швейк
Сойдет и Головняк

Можно и проще- Головка.
 
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  • Крадун
  • mr12
  • Ну Ну
  • Юрий Спассков
  • Джулия
  • Nurzhan_from_aktau
  • trump
 Краснов (Посетители) Сегодня, 12:50
Акиму Есильского района рекомендовано объявить Мусину строгий выговор.

Тот кто это порекомендовал явно не дружит с головой! За применения насилия в отношения представителя власти предусмотрен штраф в 4,5 млн либо же лишение свободы до 2-х лет! Кроме того, учитывая статус нарушителя, ему не строгий выговор, а освободить от должности надо! В конец оборзели, власти наши!
 
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  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:49
mr12,
Больно много чести. Сойдет и Головняк lol
 
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  • Краснов
 mr12 (Посетители) Сегодня, 12:45
выбил полицейскому зуб, ударив головой в лицо

погоняло баклану - "Головкин".
 
 

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