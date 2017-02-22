В Казахстане на фоне укрепления тенге ожидается снижение цен на квартиры

Укрепление национальной валюты может способствовать всплеску покупательской активности на рынке жилой недвижимости в Казахстане, а также снижению цен. Такое заключение делают специалисты аналитической службы Homsters.kz.



За зимние месяцы, с начала декабря прошлого года, доллар подешевел на 9 процентов или 27 тенге – с 341 до 314 тенге за доллар. По мнению экспертов, в первую очередь, на дальнейшую положительную динамику тенге отреагируют те, кто давно планировал покупку жилья и держит свои вклады в иностранной валюте.



"Динамика валют сейчас такова, что цены на жилье не успевают на нее реагировать и почти не меняются. При этом те, кто планировал покупку и держал сбережения в валюте начинают их терять – ведь цены у застройщиков давно фиксируются в тенге. То есть, если в декабре прошлого года 50 тысяч долларов на счете равнялись 17 миллионам тенге, то сейчас это уже меньше 16 миллионов. При этом ни на первичном, ни на вторичном рынке в течение зимних месяцев не было отмечено заметного снижения цен", – объясняет управляющий партнер Homsters.kz Мария Рен.



В то же время эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости квартир. При этом наиболее заметным оно будет на вторичном рынке, где продавцы по-прежнему ментально привязаны к доллару, считает Рен. На первичном рынке зависимость от иностранной валюты ниже, поскольку застройщики уже давно перешли на ценообразование в тенге и снизили цены еще в самый разгар кризиса. Кроме того, они стремятся минимизировать зависимость от импортных стройматериалов и, соответственно, "отвязать" цену квадратного метра от курсовых колебаний.



"По мнению ряда аналитиков, тенге может укрепиться к концу года до 290 за один доллар. В этой связи покупка недвижимости именно сейчас может стать неплохим вариантом сохранения своих сбережений. Особенно это касается покупки жилья на первичном рынке, так как связанные с приобретением "вторички" сопутствующие издержки могут нивелировать выгоду от такого приобретения", – подчеркнула Рен.