Глава государства высказался в адрес называющих Чингисхана казахом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев на торжественной сессии пленарного заседания Национальной академии наук РК, посвященной 70-летию НАН РК, выразил свое мнение по вопросу о национальной принадлежности Чингисхана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Меня коробит, когда называют казахами Томирис и Чингисхана. Что, нам больше сказать нечего? Мы будем идти вперед, а смотреть назад? Пора уже смотреть вперед. Однажды Тони Блэр сказал в своем парламенте: «У Великобритании великая история. Но мы не можем жить в музеях, пора сажать людей за компьютеры». И мы должны над этим задуматься. Ваши слова должны быть авторитетными. Сейчас стоит вопрос: какими должны быть казахстанцы в будущем? Мы старшее поколение, мы добились независимости, построили сильное государство посреди Великой степи», - сказал Н.Назарбаев.
Президент отметил, что нужно вырастить интеллектуальное поколение, которое будет ценить достижения предыдущих поколений, добиваться большего. Поколение с богатым духовным миром, чтящее свою незавимость, свою религию и культуру, здоровое и возвышенное. Нужно готовить уже сейчас таких людей. Они должны быть специалистами глобального уровня, которые овладеют передовыми науками и технологиями, смогут работать везде, где захотят. Для этого вместе с родным языком они должны овладеть английским языком. Только тогда казахи смогут быть конкурентоспособными в мире.
Отметим, сегодня, 22 февраля в Казахском государственном театре оперы и балета имени Абая Президент РК, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной сессии пленарного заседания Академии, посвященной 70-летию НАН РК.
В работе сессии приняли участие академики, члены-корреспонденты, почетные члены Национальной академии наук РК, ректоры высших учебных заведений, директоры научно-исследовательских институтов, известные общественные деятели и деятели культуры, гости из-за рубежа.
Напомним, среди исследователей истории казахов, как отечественных, так и зарубежных, встречается мнение о том, что знаменитый средневековый завоеватель Чингисхан был не монголом, а казахом. Например, известный исследователь истории Золотой Орды, автор книг «Страна Моксель» и «Москва Ордынская» Владимир Белинский считает, что род Чингисхана происходит из тюркских племен: «Кияты, киреиты, найманы и меркиты - это не монгольские, а тюркоязычные племена. Остатки их остались на территории современного Китая, но речь племен - казахская».
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