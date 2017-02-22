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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мажилисмен: С каких пор Lada стала считаться технологичнее Toyota или Mercedes?

Просмотров:384 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Мажилисмен: С каких пор Lada стала считаться технологичнее Toyota или Mercedes?
Фото с сайта autobild.de
Депутат Мажилиса Кенес Абсатиров выявил неравноправные и дискриминационные для членов Евразийского экономического союза нормы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Одной из задач, поставленных Президентом страны в Послании "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", является защита и продвижение национальных экономических интересов интеграционных объединений, включая Евразийский экономический союз. Фракция ДПК "Ак жол" уже неоднократно обращалась к правительству с запросами о неравных условиях, в которые поставлены казахстанские предприниматели некоторыми соглашениями в рамках ЕАЭС. Иногда вопросы вызывают не только подобные соглашения, но и то, каким образом представители Казахстана прорабатывают подобные обязательства, прямо ущемляющие национальные интересы", - сказал депутат фракции "Ак жол" Кенес Абсатиров.

По мнению мажилисмена, нормы решений Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 72, определяющих условия промышленной сборки моторных транспортных средств на территории государств - членов Таможенного союза и единого экономического пространства, однозначно ущемляют интересы Казахстана.

"Пункт 2 этого документа обязывает Казахстан и Беларусь прекратить заключение новых соглашений в отношении моторных ТС по нескольким товарным позициям внешнеэкономической деятельности по истечении 60 дней с даты вступления в силу решения. Причем на Россию это требование не распространяется, что, на наш взгляд, противоречит таким принципам формирования союза, как равноправие и взаимовыгодное сотрудничество. Что это за равноправие, если из трех сторон соглашения обязанности возлагаются только на две? Что это за взаимные выгоды, если новые инвестиционные проекты в данной сфере имеет право реализовать только одна страна? Значит, остальные страны будут вынуждены приобретать современные транспортные средства только у нее, причем в монопольном порядке", - отметил депутат.

Кенес Абсатиров также нашел еще одну, по его мнению, дискриминационную норму.

"Еще одна дискриминационная норма в этом документе - подпункт 4) пункта 1. Решение, которое предусматривает возможность увеличения квоты по проектам промышленной сборки, но только для Беларуси и по согласованию с Российской Федерацией. В этом случае прослеживается, во-первых, подчиненное положение одной страны союза перед другой, как Беларуси, которая должна согласовывать свои решения с Россией. Но даже при этом Беларусь хотя бы имеет право поставить такой вопрос. У машиностроительной отрасли Казахстана даже такой возможности нет. У нас есть только обязанность прекратить открывать новые производства промышленной сборки, а наш равноправный союзник - Россия - вообще никому ничего не обязан, но имеет право отказывать или разрешать Беларуси новые проекты", - отметил депутат.

"Но тогда, помимо вопросов о равноправии и взаимной выгоде, встает еще одна проблема. Что это за модернизация, если нашу экономику ставят в зависимость от производства в стране, которая никак не является лидером мировых технологий. Например, с каких пор Lada стала считаться технологичнее и инновационнее, чем Toyota или Mercedes?" - добавил мажилисмен.

Абсатиров заявил, что фракция "Ак жол" усматривает в данной конфигурации угрозу дальнейшего разрыва и технологического отставания казахстанской экономики, причем уже не только от мировых лидеров, но и "от не самого передового российского транспортного машиностроения".

"Депутатская фракция "Ак жол" просит защитить национальные интересы Казахстана путем инициирования изменений в решения Высшего Евразийского экономического совета, предусмотрев в них возможность заключения новых соглашений о промышленной сборке между уполномоченными органами путем взаимного согласования или уведомления сторон. До внесения вышеуказанных изменений поручить Министерству энергетики и МИР РК внести изменения в правила стимулирования производства в Казахстане транспортных средств, заменив в них требование наличия соглашения о промышленной сборке на инвестиционные контракты", - заключил парламентарий.

Отметим, Lada стала самым продаваемым авто казахстанской сборки по итогам января.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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-1
  • Mestnyi
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 18:04
Честно, не понимаю сути претензии.
А у нас что? Есть машиносроение чтоли?
У нас нет ничего, кроме отверочной сборки.
Тут больше похоже на то, что у депутата есть свои корыстные интересы. Или популист очередной, который тему ищет для подогрева амбиций собственных.
Кого из присутствующих задел этот союз ?
Да никого, продукты качественнее, дешевле.
А те кто деньги теряют и не могут перестроиться под конкуренцию - ноют сейчас.
Ак Жол, вот оно что
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 17:40
Купили наших в ЕАС с потрохами. За сколько интересно же. Если КНБ поработает в этой ведерке еа,поинтересуется кто подписал или подготовил документик.....Вот почему в телевидение РФ обсуждать начали совместно с Украйной и Белорусь! Скоро и .......????
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:15
Қойе, осы дүниелер қазір анық болып жатыр ма ... uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Кум
  • Mestnyi
  • tom2005
 case13 (Посетители) Сегодня, 16:39
"Иногда вопросы вызывают не только подобные соглашения, но и то, каким образом представители Казахстана прорабатывают подобные обязательства, прямо ущемляющие национальные интересы", - сказал депутат фракции "Ак жол" Кенес Абсатиров"
Если в "представители" набились взяточники и бараны, то чего же мы удивляемся?!?! В России набрали умных и ушлых, которые страну в обиду не дадут.
А у нас родственников, которые сами баблосов возьмут у россиян за подписание заведомо невыгодных документов, и со своими поделятся.
А вообще, это полюбэ Путин виноват! Он их поставил rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • tom2005
 mr12 (Посетители) Сегодня, 16:36
Цитата: Mestnyi
Зачем согласовывать подобные документы?
Варианты только такие:
1. откат.
2. пофигизм (не читали что подписывали)
3. откровенная тупость (не понимали что подписывали)

Это не варианты, а одна комплексная причина + вседозволенность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • case13
  • Кум
  • zhanino
  • tom2005
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:19
Цитата: Пиночет
Припупели российские чинуши.

Ну так это скорее всего не российские припупели, а наши глаза закрыли за money когда документ согласовывали....

Иногда вопросы вызывают не только подобные соглашения, но и то, каким образом представители Казахстана прорабатывают подобные обязательства, прямо ущемляющие национальные интересы", - сказал депутат фракции "Ак жол" Кенес Абсатиров.


Зачем согласовывать подобные документы?
Варианты только такие:
1. откат.
2. пофигизм (не читали что подписывали)
3. откровенная тупость (не понимали что подписывали)

Скорее всего пункт 1, хотя и остальные нельзя отметать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tom2005
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 16:12
Поддерживаю.
Припупели российские чинуши.
 
 

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