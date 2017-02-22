Мажилисмен: С каких пор Lada стала считаться технологичнее Toyota или Mercedes?

Депутат Мажилиса Кенес Абсатиров выявил неравноправные и дискриминационные для членов Евразийского экономического союза нормы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Одной из задач, поставленных Президентом страны в Послании "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", является защита и продвижение национальных экономических интересов интеграционных объединений, включая Евразийский экономический союз. Фракция ДПК "Ак жол" уже неоднократно обращалась к правительству с запросами о неравных условиях, в которые поставлены казахстанские предприниматели некоторыми соглашениями в рамках ЕАЭС. Иногда вопросы вызывают не только подобные соглашения, но и то, каким образом представители Казахстана прорабатывают подобные обязательства, прямо ущемляющие национальные интересы", - сказал депутат фракции "Ак жол" Кенес Абсатиров.



По мнению мажилисмена, нормы решений Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 72, определяющих условия промышленной сборки моторных транспортных средств на территории государств - членов Таможенного союза и единого экономического пространства, однозначно ущемляют интересы Казахстана.



"Пункт 2 этого документа обязывает Казахстан и Беларусь прекратить заключение новых соглашений в отношении моторных ТС по нескольким товарным позициям внешнеэкономической деятельности по истечении 60 дней с даты вступления в силу решения. Причем на Россию это требование не распространяется, что, на наш взгляд, противоречит таким принципам формирования союза, как равноправие и взаимовыгодное сотрудничество. Что это за равноправие, если из трех сторон соглашения обязанности возлагаются только на две? Что это за взаимные выгоды, если новые инвестиционные проекты в данной сфере имеет право реализовать только одна страна? Значит, остальные страны будут вынуждены приобретать современные транспортные средства только у нее, причем в монопольном порядке", - отметил депутат.



Кенес Абсатиров также нашел еще одну, по его мнению, дискриминационную норму.



"Еще одна дискриминационная норма в этом документе - подпункт 4) пункта 1. Решение, которое предусматривает возможность увеличения квоты по проектам промышленной сборки, но только для Беларуси и по согласованию с Российской Федерацией. В этом случае прослеживается, во-первых, подчиненное положение одной страны союза перед другой, как Беларуси, которая должна согласовывать свои решения с Россией. Но даже при этом Беларусь хотя бы имеет право поставить такой вопрос. У машиностроительной отрасли Казахстана даже такой возможности нет. У нас есть только обязанность прекратить открывать новые производства промышленной сборки, а наш равноправный союзник - Россия - вообще никому ничего не обязан, но имеет право отказывать или разрешать Беларуси новые проекты", - отметил депутат.



"Но тогда, помимо вопросов о равноправии и взаимной выгоде, встает еще одна проблема. Что это за модернизация, если нашу экономику ставят в зависимость от производства в стране, которая никак не является лидером мировых технологий. Например, с каких пор Lada стала считаться технологичнее и инновационнее, чем Toyota или Mercedes?" - добавил мажилисмен.



Абсатиров заявил, что фракция "Ак жол" усматривает в данной конфигурации угрозу дальнейшего разрыва и технологического отставания казахстанской экономики, причем уже не только от мировых лидеров, но и "от не самого передового российского транспортного машиностроения".



"Депутатская фракция "Ак жол" просит защитить национальные интересы Казахстана путем инициирования изменений в решения Высшего Евразийского экономического совета, предусмотрев в них возможность заключения новых соглашений о промышленной сборке между уполномоченными органами путем взаимного согласования или уведомления сторон. До внесения вышеуказанных изменений поручить Министерству энергетики и МИР РК внести изменения в правила стимулирования производства в Казахстане транспортных средств, заменив в них требование наличия соглашения о промышленной сборке на инвестиционные контракты", - заключил парламентарий.



Отметим, Lada стала самым продаваемым авто казахстанской сборки по итогам января.