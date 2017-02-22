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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Нацбанке объяснили, почему подешевел доллар

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 16:56
В Нацбанке объяснили, почему подешевел доллар
Фото ©Tengrinews.kz
В Национальном банке РК объяснили укрепление тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.


Видео предоставлено пресс-службой Национального банка РК

"Последние два месяца мы видим достаточно устойчивый тренд на укрепление тенге. Тенге сегодня, по моему, достиг пика. Сегодня мы пробили уровень 317, то есть сейчас уровень достигал даже 316,9 тенге. С чем это связано? Прежде всего это связано с высокими ценами на нефть. Также это связано с позитивной динамикой российского рубля. Что мы наблюдаем последнее время по тенге? Сразу оговорюсь, что Нацбанк по итогам последних пяти месяцев не вмешивается в курсообразование. Однако устойчивый тренд укрепления сохраняется. Понятно, что этот тренд немного сбивается временным фактором. У нас сейчас началась налоговая неделя, когда экспортеры платят выплаты. Сейчас мы видим, что многие банки продают нефтедоллары грубо говоря, чтобы экспортеры могли заплатить налоги. Этот фактор только усиливает укрепление тенге", - объяснила директор департамента монетарных операций Национального банка РК Алия Молдабекова.

Также Молдабекова заявила, что в ближайшее время, скорее всего, увеличатся поступления в Национальный фонд.

"Также комфортный диапазон цен на нефть говорит, что скорее всего поступления в Национальный фонд будут выше. Мы вчера разговаривали с коллегами из Министерства финансов. Пока прогноз, который висит на сайте, он составляет 1,2 триллиона тенге, как поступления в Национальный фонд, но скорее всего цифра будет пересмотрена в сторону увеличения. Пока предварительный прогноз по крайней мере 1,5 триллиона тенге. Это тоже очень позитивный фактор", - добавила она.

Курс нацвалюты по итогам вечерних торгов на KASE сегодня, 22 февраля значительно укрепился сразу до 313,45 тенге за доллар. Утренние торги закончились на 314,82 тенге, а вчерашние утренние торги - 317,69 тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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KAZ (Посетители) Сегодня, 17:46
акша жинау халыктан ! ертен оседи! Лохотрон чтобы собрать деньги от народа! Завтра посмотрим!
 
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  • Normal
  • Странник
 trump (Посетители) Сегодня, 17:31
В Нацбанке объяснили, почему подешевел доллар

Зачем нужно было печатать целую статью по этому поводу? Я могу дать более краткий и правдоподобный расклад-
доллАр подешевел лишь от того, что ввиду дороговизны и тотального обнищания населения на него упал спрос.
Залежалый товар всегда распедаливают по дешевке. Не покупайте, и зелень упадет до прежних 180 и даже ниже.
Ваш, дядя Донни. poka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • tom2005
  • Странник
 Краснов (Посетители) Сегодня, 17:16
Прежде всего это связано с высокими ценами на нефть. Также это связано с позитивной динамикой российского рубля...

...объяснила директор департамента монетарных операций Национального банка РК Алия Молдабекова.

То есть, правительство и нац банк просто так, для красоты сидят что ли? Если уж наша экономика зависит от воли дядюшки Сэма, его нефтеполитических игрищ и в не малой степени от Кремля, то на кой черт расплодили дармоедов с умном видом мандящих о вещах в которых сами ни в зуб ногой? Только штаны протирают да народ объедают, неучи!
В общем,госпожа Молдабекова, дальше можно было и не продолжать...
 
 

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