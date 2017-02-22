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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Установить предельные цены на продукты и лекарства предложили депутаты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Установить предельные цены на продукты и лекарства предложили депутаты
.
Установить предельно допустимые цены на социально значимые продукты питания и лекарства предложили депутаты на пленарном заседании. В частности, мажилисмен Тургун Сыздыков посоветовал в период кризиса использовать опыт скандинавских государств, об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Вносим предложение — разработать на правительственном уровне системные меры по наведению порядка на рынке производства и реализации товаров, в первую очередь включенных в перечень продовольственной корзины и лекарственных средств. Рассмотреть вопрос о приостановлении отмены ценового регулирования на отдельные виды товаров, установлении предельно допустимых цен на социально значимые продукты питания и лекарства по опыту ряда скандинавских государств на период кризиса в экономике», — зачитал обращение Тургун Сыздыков.

При этом депутат привел данные региональных филиалов партии «Нур Отан», согласно которым цены на основные виды товаров по 24 наиболее значимым наименованиям выросли в два и более раз, особенно повысилась стоимость картофеля, гречки, сахара, яиц, соли.

«Подорожал хлеб даже в традиционно хлебных районах. Цена на мясо достигла 1800−2000 тенге за килограмм», — сообщил мажилисмен.

По мнению Тургуна Сыздыкова, следует возвратить «первоначальную идею социальных объектов» и усилить доступ отечественных производителей к реализации своей продукции на рынках и базар, а также разработать на период кризиса программу адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам РК.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 1 )

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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 18:17
Первое предложение в этом году положительное более или менее. Теперь главное не переборщить с верхней ценовой планкой и вообще лучше вернуться к ценам 15 года.
 
 

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