Установить предельные цены на продукты и лекарства предложили депутаты

Установить предельно допустимые цены на социально значимые продукты питания и лекарства предложили депутаты на пленарном заседании. В частности, мажилисмен Тургун Сыздыков посоветовал в период кризиса использовать опыт скандинавских государств, об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



«Вносим предложение — разработать на правительственном уровне системные меры по наведению порядка на рынке производства и реализации товаров, в первую очередь включенных в перечень продовольственной корзины и лекарственных средств. Рассмотреть вопрос о приостановлении отмены ценового регулирования на отдельные виды товаров, установлении предельно допустимых цен на социально значимые продукты питания и лекарства по опыту ряда скандинавских государств на период кризиса в экономике», — зачитал обращение Тургун Сыздыков.



При этом депутат привел данные региональных филиалов партии «Нур Отан», согласно которым цены на основные виды товаров по 24 наиболее значимым наименованиям выросли в два и более раз, особенно повысилась стоимость картофеля, гречки, сахара, яиц, соли.



«Подорожал хлеб даже в традиционно хлебных районах. Цена на мясо достигла 1800−2000 тенге за килограмм», — сообщил мажилисмен.



По мнению Тургуна Сыздыкова, следует возвратить «первоначальную идею социальных объектов» и усилить доступ отечественных производителей к реализации своей продукции на рынках и базар, а также разработать на период кризиса программу адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам РК.