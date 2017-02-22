Установить предельные цены на продукты и лекарства предложили депутаты

Установить предельно допустимые цены на социально значимые продукты питания и лекарства предложили депутаты на пленарном заседании. В частности, мажилисмен Тургун Сыздыков посоветовал в период кризиса использовать опыт скандинавских государств, об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Вносим предложение — разработать на правительственном уровне системные меры по наведению порядка на рынке производства и реализации товаров, в первую очередь включенных в перечень продовольственной корзины и лекарственных средств. Рассмотреть вопрос о приостановлении отмены ценового регулирования на отдельные виды товаров, установлении предельно допустимых цен на социально значимые продукты питания и лекарства по опыту ряда скандинавских государств на период кризиса в экономике», — зачитал обращение Тургун Сыздыков.
При этом депутат привел данные региональных филиалов партии «Нур Отан», согласно которым цены на основные виды товаров по 24 наиболее значимым наименованиям выросли в два и более раз, особенно повысилась стоимость картофеля, гречки, сахара, яиц, соли.
«Подорожал хлеб даже в традиционно хлебных районах. Цена на мясо достигла 1800−2000 тенге за килограмм», — сообщил мажилисмен.
По мнению Тургуна Сыздыкова, следует возвратить «первоначальную идею социальных объектов» и усилить доступ отечественных производителей к реализации своей продукции на рынках и базар, а также разработать на период кризиса программу адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам РК.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.