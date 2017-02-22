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Самый популярный у казахстанцев VIP-номер назвали в полиции

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 18:35
Самый популярный у казахстанцев VIP-номер назвали в полиции
Иллюстративное фото
В Комитете административной полиции МВД РК составили рейтинг самых популярных у казахстанцев престижных государственных регистрационных номерных знаков, передает Today.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Всего с 20 октября 2014 года по 1 февраля 2017-го жители страны купили "красивые" номерные знаки на сумму, превышающую пять миллиардов тенге.

В текущем году самым популярным у автовладельцев стало сочетание цифр "777" - за январь водители приобрели 37 таких комплектов на более чем 19 миллионов тенге. На втором месте номерной знак "888". Всего было продано 34 комплекта на 10,5 миллиона тенге.

По данным МВД РК, больше всего покупателей номеров "повышенного спроса" проживает в Алматы. В этом году жители города уже установили на свои авто 105 "красивых" знаков. На втором месте автолюбители Астаны, которые приобрели 39 экземпляров, замыкает тройку ЮКО, где с начала 2017 года было продано 30 комплектов "красивых" номеров.

Полицейские отмечают, что сейчас прорабатывается вопрос о расширении перечня ГРНЗ, реализуемых с высокой ставкой государственной пошлины. После внесения поправок в законодательство к ним причислят номера с зеркальными цифровыми и буквенными обозначениями, а также с одинаковыми буквами.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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362 ата, осы нөмір болады...
 
 

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