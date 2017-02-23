Сейчас на сайте
2799
объявлений
  • продам Стойки передние Though Dog за 60 000 тенге
  • продам Cadillac Escalade за 9 000 000 тенге
  • продам Решетку радиаторную за 15 000 тенге
  • продам Моторное масло за 100 000 тенге
  • продам Насос ГУР за 15 000 тенге
  • продам Сабвуфер с усилителем за 30 000 тенге
  • продам Винт гребной за 50 000 тенге
 

 
Четверг, 23 Февраля
+3...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 314.09 KZT
  • €1 = 330.05 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия вернет Казахстану землю

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 08:09
Россия вернет Казахстану землю
Территория полигона Эмба. © ria.ru
Россия спустя 22 года аренды вернет в собственность Казахстана земли военного полигона Эмба в Актюбинской области - более 300 тысяч гектаров. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Мажилиса, передает телеканал "Астана". Срок соглашения об аренде испытательного полигона истек 1 января 2017 года.

По словам заместителя министра обороны, для передачи полигона Казахстану будет создана специальная комиссия. При этом он отметил, что Казахстан не имеет претензий к российской стороне по исполнению обязательств.

"Вывод полигона из-под аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона, возвращаемые земли могут быть использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки и добычи полезных ископаемых. Результатом такого использования будут поступления доходов в республиканский бюджет из новых источников. Участки полигона могут быть использованы под строительство социально-значимых инфраструктурных проектов на территории Актюбинской области", - заявил Талгат Мухтаров.

Замминистра пояснил, что ранее российская сторона уже передала Казахстану все движимое и недвижимое имущество, которое находилось на полигоне, в том числе 15 зданий из жилищно-казарменного фонда.



Российско-казахстанский протокол о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона Эмба в конце октября 2016 года подписал министр обороны России Сергей Шойгу. После одобрения законопроекта Мажилисом, документ направляется в Сенат парламента Казахстана, а затем на подпись Главе государства.

Полигон Эмба был основан 7 мая 1960 года в 10 километрах от одноименной станции. На полигоне проводились испытания зенитно-ракетных комплексов ("С-300", "Бук", "Тунгуска"), средств ПВО, оперативно-тактических ракет, а также войсковые учения с применением новых образцов вооружений данных типов. Общая площадь полигона 791 тысяч гектаров.

За аренду полигона Россия ежегодно платила Казахстану деньги. В прошлом году, например, было выплачено около 7 миллиардов тенге.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:20
Aktauskij
Кеңес одағыда Батыстан жабылып, қарызсыз өмір сүрді. Маңызды деген азық-түліктердің жетіспеушілігімен өмір сүрді, халық, бір балық қаңылтыр бәнкісін жеп қуанатын. Соңы қалай аяқталғанын білетін боларсыз?
Қазірдің өзіндеде, Ресей азаматтары зейнетке 55-60 жасқа толғанда шығады. Мұндай төмен зейнет жасы тек Қара құрлық елдерінде бар.
Әр туылған бала үшін, ресей үкіметі - 1 250 000 теңге береді. Соған қарамастан, халқы көбеймеуде. Егер, Ресей үкіметі біздің үкіметтің істеп жатқан дүниелерін істеп баста, құрып кетеді. Құрыпта бара жатыр...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 DOGHunter (Посетители) Сегодня, 10:08
Цитата: Ну Ну
Вывод полигона из-под аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона, возвращаемые земли могут быть использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством,

Ау! фермеры! налетай! Совсем дешево отдаем землю!
В прошлом году, например, было выплачено около 7 миллиардов тенге.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • Союз
  • Tatyana01
 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 09:42
Куаныш Атшыбай,
Ну их то хоть казна пенсионку народа пока нетрогает и на европейские кредиты неживёт, не то что наши...
Сколько мы продержимся одному Аллаху известно...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 molotOK (Посетители) Сегодня, 09:34
так скоро и Байконур вернут... и останемся без арендаторов... и будем снова работать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • molotOK
  • Mestnyi
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:21
Всё равно ничего выращивать не будут, только больше шумихи.
Я так понял: ПУСТЬ БУДЕТ, ХЛЕБА НЕ ПРОСИТ.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Aktauskii
  • Mestnyi
  • Кум
 trump (Посетители) Сегодня, 09:09
За аренду полигона Россия ежегодно платила Казахстану деньги.

Предыдущие рубли пропили и про****..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • trump
  • Кум
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:07
Ну Ну,
Ну у нас же на затопляемых солончаках выросли посёлки ИЖС. То, что они после каждого дождичка по уши тонут в грязи - это не важно, важно что выросли dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tatyana01
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:01
Вывод полигона из-под аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона, возвращаемые земли могут быть использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством,
Эт они серьезно, думают через столько лет насилования земли там что то будет расти
 
-1
  • trump
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 08:45
Дағдарыстың және Еуропаның Ресейге қолданған және қолданып келе жатқан ықпалшаралардың әсерінен Ресейдің қазынасы босап барады.
Салдары осы. 5-10 жылдықта Байқоңыр ғарыш айлағын қайтарып жатса таң қалмаймын. Үнемдейтін заман келді...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика