Как вели себя Масляков, Леонов, Роза Багланова и другие звезды в актюбинском ресторане

Официантки ресторана "Илек". © rikatv.kz/evrika

Гостиница "Илек". © rikatv.kz/evrika

В советские годы в Актобе (тогда Актюбинск) был очень популярен ресторан "Илек", потому что гастролирующих в городе звезд чаще всего размещали в одноименной гостинице, где и располагалось заведение. После выступлений знаменитости спускались из своих номеров перекусить. И официанткам выпадала честь увидеть их без грима и публичного имиджа, пишет газета "Эврика".В 1986 году в Актюбинске побывал ведущий КВНа Александр Масляков. Артист был в городе не на гастролях, а транзитом в Шевченко (Актау), где проходили съемки популярной тогда передачи "А ну-ка, девушки!". Поэтому о том, что знаменитость придет пообедать, персонал узнал в последний момент.Маслякова официанты сразу не узнали. "Скромный мужчина с огромными очками в простом, неброском костюмчике занял самый дальний столик", - описывает издание ту встречу.В 1978 году гостем в городе был эстрадный певец Кола Бельды. "В дороге он так проголодался, что не стал подниматься в номер, а пришел в ресторан прямо с небрежно собранным чемоданом. Из багажа исполнителя торчали носки, рукава сорочки, галстуки", - говорится в статье.Но запомнился он не рассеянностью, а трепетным отношением к будущим мамам. Одна из официанток была на последнем месяце беременности, так певец, завидев ее, всегда вскакивал из-за стола, забирал тяжелый поднос, потом целовал руки и гладил по животику. Оказалось, у исполнителя не было своих детей, а о малыше он очень мечтал. Дочь Елена родилась у Кола Бельды только 13 лет спустя, с супругой от третьего брака.А вот популярный танцор Махмуд Эсамбаев в 1983 году даже не спустился в ресторан. Для него приготовили самые лучшие блюда из дефицитных продуктов, но танцор был на диете. Чтобы повара не обижались, через антрепренера он передал им несколько контрамарок на свой концерт, причем на самые лучшие места.Актер Евгений Леонов во время актюбинских гастролей тоже прятался от публики в темные уголки и, быстро пообедав, уходил, пишет газета. Оказалось, антрепризный спектакль, где он играл, проходил мимо государственной кассы. Тогда Министерством культуры СССР был установлен лимит на выездные спектакли, чтобы актеры не сильно богатели, а за официальные выходы на сцену платили копейки. Суточного гонорара могло хватить лишь на 3 кило приличной колбасы. В Москве об актюбинских гастролях Леонова не знали даже друзья артиста. Благодаря предприимчивому антрепренеру, Евгений Леонов заработал тут на дубленку из комиссионки. По нынешним меркам покупку этого предмета одежды можно сравнить с приобретением шестого iPhone.Певица Роза Багланова обслуживанием осталась недовольна. Ей не нравилось то, что официанты были без белых перчаток. А вот Роза Рымбаева звездной болезнью не страдала, даже наоборот, охотно знакомилась с персоналом. Всех официанток умилил ее сын, маленький Али, который бегал по залу с ночным горшком в руках. В 1994 году в "Илеке" ужинал певец Дмитрий Маликов. Ему сервис и обслуживание очень понравились, и на прощание он подарил поварам и официантам календарик с автографом.Издание отмечает, что в "Илеке" селили не только звезд, но и зарубежных гостей. При этом гостиница и ресторан находились под колпаком у КГБ. Особый интерес представляли иностранцы из капиталистических стран.Вот как описывает издание один случай того времени: "Раз гость из ФРГ обратился к официантке с деликатной просьбой. Он стеснялся справлять нужду в общественном туалете, тем более без кабинок, а в "Илеке" тогда был именно такой сортир. Официантка, на свою голову, отнеслась к просьбе с пониманием. Вместо того, чтобы кричать: "Не положено! Это вам не Америка, товарищ!", она показала ему дорогу в служебный туалет. Потом долго пришлось отчитываться перед чекистами. Допрашивали, о чем говорил буржуй в дороге, не сболтнула ли она сама чего лишнего? Видать, немец сюда приехал рецепт щей суточных выкрасть. Даже анкету официантки подняли. К счастью, анкета была безупречной, достойной борца за коммунизм, и дело замяли"."Мало кто знает, но ресторан "Илек" был еще и стратегическим объектом Актюбинска. В случае ядерной войны официанты должны были отвести посетителей в бомбоубежище, а в случае локальных конфликтов или катастроф - обеспечить актюбинцев горячим питанием. КГБ инструктировал персонал отдельно, под расписку о неразглашении", - пишет автор.