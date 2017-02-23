Саудовская Аравия погрузилась в сильнейший кризис - TV

Саудовская Аравия переживает сильнейший с 2010 года экономический кризис из-за увеличения военных расходов. В попытках залатать бюджетную дыру в 100 миллиардов долларов (22 процента от ВВП страны по подсчетам Moody’s) королевство решилось на продажу госпакета крупнейшей на Ближнем Востоке нефтяной корпорации Saudi Aramco, сообщает RT.



По данным телеканала, граждане некогда богатейшей страны Персидского залива устраивают протесты против такой экономической политики, однако выступления жестоко подавляются властями - с начала года казнены 47 человек. Под следствием находятся от 80 до 130 граждан, которые недовольны режимом.



До 80 процентов поступлений в казну королевства обеспечивают доходы от продажи энергоресурсов. Однако впервые за семь лет расходы бюджета страны превысили доходы.



Лишь в этом году король и его экономические советники начали активную борьбу с кризисом. Так, в середине года на фондовую биржу в Нью-Йорке выставят 49 процентов акций Saudi Aramco, пишет The Wall Street Journal.



По оценке экспертов, на продаже ценных бумаг одной из наиболее успешных нефтяных компаний мира Эр-Рияд сможет заработать свыше 2 триллионов долларов.



Ожидается, что вырученные от приватизации средства пополнят Резервный фонд страны, который с 2014 по 2016 год опустел на более чем 175 миллиардов долларов. В январе 2017 года уровень валютных резервов составлял около 558 миллиардов долларов, а в 2014 году эта цифра составляла порядка 733 миллиарда.



Помимо размещения на бирже ценных бумаг, власти Саудовской Аравии решились на беспрецедентные меры. Совет по экономическому развитию предложил к 2020 году сократить госаппарат на 13-18 процентов и урезать зарплату чиновникам на 25-30 процентов. Эти меры ежегодно сэкономят государству до 30 миллиардов долларов.



Политика жесткой экономии осложнила и жизнь простых жителей королевства. В декабре 2016 года - впервые за всю историю существования страны - были повышены цены на бензин, коммунальные услуги и продукты. Средняя цена за литр бензина выросла с 0,6 саудовских реалов (16 центов США) до 0,8 саудовских реалов (21 цент США), стоимость кубометра воды взлетела почти на 30 процентов и сейчас составляет 8 саудовских реалов (2,3 доллара).



"Только за последние полгода продуктовая корзина в Саудовской Аравии подорожала на 10 процентов, в то время как реальные доходы населения сократились на треть", - заявил телеканалу бизнесмен и независимый инвестор из ОАЭ Абдулла аль-Халид, значительная часть активов которого находится в Саудовской Аравии.



Между тем, как отмечает RT, в бюджете Саудовской Аравии на 2017 год предусмотрено сокращение всех статей расходов, кроме военных. Последние только растут. В 2017 году саудиты планируют потратить на оборону порядка 93-95 миллиардов долларов, что на 8-10 миллиардов больше, чем в 2016 году. Значительная часть средств пойдет на расширение морского флота (около 56 процентов бюджета), закупку высокоточного оружия (23 процента), а также на оплату работы тренеров для пехотинцев из США (8 процентов).



Возросшая военная мощь позволит королевской элите подавлять массовые проявления недовольства жителей. Эксперты утверждают, что рост оборонных расходов объясняется желанием саудитов сохранить свое геополитическое влияние в регионе.



"Иран после снятия санкционного режима начал активно сотрудничать с давними соратниками саудитов - Египтом и Ираком, а также проводить демпинг нефтяных цен через наращивание добычи сырья. Власти Саудовской Аравии хотят приструнить иранцев с помощью демонстрации своей военной мощи. Увеличение расходов на оборону также связано с неутихающими волнениями в Йемене, которые саудиты пытаются взять под контроль на протяжении последних полутора лет", - пояснил доктор политических наук, заведующий кафедрой мировой политики университета Абу-Даби Фадхил-аль-Катани.



По его словам, огромные долги вместе с низкими ценами на нефть уже не позволяют саудовской элите оплачивать клиентские отношения с гражданским обществом. И это в ближайшие годы может спровоцировать волнения, по масштабам сравнимые с "арабской весной" 2011 года.