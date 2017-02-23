Как регистрировать жильцов, если у квартиры несколько владельцев

В случае если у квартиры имеется несколько собственников, для оформления временной регистрации или регистрации по месту жительства требуется согласие всех совладельцев. Об этом сообщается в ответе МДВ РК на официальный запрос Tengrinews.kz.



В ведомстве пояснили, что согласие можно получить нотариально. "На регистрацию по месту жительства могут обратиться как все собственники, так и один из них при наличии нотариально заверенных согласий других собственников", - сообщили в МВД.



Также в ведомстве прокомментировали вопрос регистрации так называемых "временных жильцов". "Согласно статье 2 закона РК "О жилищных отношениях" временные жильцы это граждане, которым нанимателем (собственником жилища, членом жилищного кооператива) предоставлено право временного проживания в жилище без взимания с них платы за пользование. Временными жильцами могут являться родственники, гости, знакомые, пребывающие у собственника, наниматели жилья сроком до месяца. Соответственно, они могут не регистрироваться", - заявили в МВД.



При этом было отмечено, что в случае проживания временных жильцов по месту временного пребывания сроком более одного месяца они должны зарегистрироваться в течение десяти дней. "Соответственно, в целях избежания нарушений миграционного законодательства, собственником жилища (владельцем гостиницы) необходимо будет зарегистрировать в течение десяти дней лиц, которые планируют проживание в его жилище (гостинице) свыше одного месяца", - прокомментировали в министерстве.



Отдельно в ведомстве разъяснили понятие проживания. "Проживание - это фактическое место пребывания гражданина, нахождение его в определенном месте в течение некоторого времени. Под местом, где гражданин проживает постоянно или преимущественно, понимается то жилое помещение, в котором он проживает всегда или в котором он проводит большую, чем в других местах, часть времени", - прокомментировали в ведомстве. Был приведен и пример помещения, не являющегося местом жительства. "Склад не является местом жительства, так как он не предназначен для проживания и не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим, техническим и другим обязательным требованиям к жилищу", - пояснили в МВД.



В ведомстве еще раз напомнили, что ежедневных проверок, подворовых обходов и проверки регистрации на улице не будет. "Выявление фактов нарушений будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел в ходе повседневной служебной деятельности и оперативно-профилактических мероприятий с проведением соответствующих административных процедур в отношении нарушителей. Закупка специального оборудования не требуется, при необходимости они могут получить сведения о месте регистрации граждан по базе данных документирования населения (путем удаленного доступа в дежурные части)", - прокомментировали в МВД.



Также отмечено, что граждане не обязаны постоянно носить с собой документы, подтверждающие их регистрацию по месту жительства. Сбор доказательств о сроке проживания граждан по конкретному адресу будет осуществляться в порядке, предусмотренном статьей 765 КоАП РК "Доказательства", в том числе по сведениям КСК, результатам опроса соседей, администрации гостиницы, общежития.