Стриптиз, IPhone 7 и норковая шуба: подарки, о которых мечтают казахстанские мужчины

Закир, солист группы "Домино". Фото: Instagram

Нурболат Базарбаев, певец. Фото: facebook.com

Жомарт Сулейменов и Луина. Фото: Instagram

Даут Шайхисламов, актер. Фото: социальные сети

Шерали, актер. Фото: социальные сети

Мужчины как правило не взрослеют - вырастает цена их игрушек. 23 февраля хоть и не празднуется в нашей стране, но все же женщины не забывают поздравить своих защитников и лишний раз проявить заботу и внимание.Считается, что 23 февраля - это день носков и гелей для душа, которые привыкли получать мужчины. Итак, о каких подарках мечтают мужчины, и какие их раздражают.Солист группы "Домино" Закир признался, что не любит получать в подарок духи и носки. Артист рассказал, что для него главное - это внимание и добрые слова. Однако бывает, что порой и добрых слов в этот день не дождешься.Певец Нурболат Базарбаев, который стал известен после участия в шоу "Хочу к Меладзе", рассказал, что не отказался бы от шубы и IPhone7.Продюсер Луины Жомарт Сулейменов не любит праздники, однако он признался, что старается жить так, чтобы праздник был каждый день. К любым материальным подаркам Сулейменов относится спокойно. Для него важны другие ценности - любовь и улыбки близких людей.Бывший КВН-щик Даут Шайхисламов также против носков и шампуней. Актер предпочитает необычные подарки, например: сертификат на занятия каким-нибудь экстремальным видом спорта, ну или билет на шоу Диты Фон Тиз.Певцу Шерали, как и большинству мужчин, дарили в этот день галстуки, книги и гели для душа. Артист признался, что ужасно не любит получать в подарок в этот день - носки. А вот от чего бы не отказался актер, так это от новенького спорткара.Айкын Толепбер в социальных сетях опубликовал свой идеальный подарок. Шутя, певец написал, что ему необходим универсальный презент.