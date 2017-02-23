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Стриптиз, IPhone 7 и норковая шуба: подарки, о которых мечтают казахстанские мужчины

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Стриптиз, IPhone 7 и норковая шуба: подарки, о которых мечтают казахстанские мужчины
Фото из открытых источников
Мужчины как правило не взрослеют - вырастает цена их игрушек. 23 февраля хоть и не празднуется в нашей стране, но все же женщины не забывают поздравить своих защитников и лишний раз проявить заботу и внимание.

Считается, что 23 февраля - это день носков и гелей для душа, которые привыкли получать мужчины. Итак, о каких подарках мечтают мужчины, и какие их раздражают.

Солист группы "Домино" Закир признался, что не любит получать в подарок духи и носки. Артист рассказал, что для него главное - это внимание и добрые слова. Однако бывает, что порой и добрых слов в этот день не дождешься.

Стриптиз, IPhone 7 и норковая шуба: подарки, о которых мечтают казахстанские мужчины

Закир, солист группы "Домино". Фото: Instagram


Певец Нурболат Базарбаев, который стал известен после участия в шоу "Хочу к Меладзе", рассказал, что не отказался бы от шубы и IPhone7.

Стриптиз, IPhone 7 и норковая шуба: подарки, о которых мечтают казахстанские мужчины

Нурболат Базарбаев, певец. Фото: facebook.com


Продюсер Луины Жомарт Сулейменов не любит праздники, однако он признался, что старается жить так, чтобы праздник был каждый день. К любым материальным подаркам Сулейменов относится спокойно. Для него важны другие ценности - любовь и улыбки близких людей.

Стриптиз, IPhone 7 и норковая шуба: подарки, о которых мечтают казахстанские мужчины

Жомарт Сулейменов и Луина. Фото: Instagram


Бывший КВН-щик Даут Шайхисламов также против носков и шампуней. Актер предпочитает необычные подарки, например: сертификат на занятия каким-нибудь экстремальным видом спорта, ну или билет на шоу Диты Фон Тиз.

Стриптиз, IPhone 7 и норковая шуба: подарки, о которых мечтают казахстанские мужчины

Даут Шайхисламов, актер. Фото: социальные сети


Певцу Шерали, как и большинству мужчин, дарили в этот день галстуки, книги и гели для душа. Артист признался, что ужасно не любит получать в подарок в этот день - носки. А вот от чего бы не отказался актер, так это от новенького спорткара.

Стриптиз, IPhone 7 и норковая шуба: подарки, о которых мечтают казахстанские мужчины

Шерали, актер. Фото: социальные сети


Айкын Толепбер в социальных сетях опубликовал свой идеальный подарок. Шутя, певец написал, что ему необходим универсальный презент.

Стриптиз, IPhone 7 и норковая шуба: подарки, о которых мечтают казахстанские мужчины
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 17 )

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  • leo529
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:34
- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает. Чего не так?
- Он его в руках вертел, вертел и спрашивает: "А что это такое?" (с) lol
 
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  • Швейк
  • leo529
  • ann5366
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 15:31
Какое отношение эти молодые люди имеют к 23 февраля?
Их праздник- 7 мая! Не торопите события!
Всех тех, кто имеет отношение к СОВЕТСКОЙ АРМИИ- с праздником! beer2
Остальных с хорошей погодой lol
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:18
Благодарность за поздравления всем дамам spasibo
Мужикам же пожелание только одно - чтобы нам никогда не довелось вспоминать и применять на практике ВУС, которой нас обучали. Мирного всем неба над головой и родной земли под ногами! beer2
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:13
Цитата: патриотка
жалко что нет его теперь

Пока есть мы, есть и праздник.
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:56
С праздником СА!
 
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 патриотка (Посетители) Сегодня, 13:54
Уважаемые мужчины Все те кто прослужил в рядах Советской Армии.Поздравляю вас всех с праздником.мы любили этот праздник.жалко что нет его теперь.я вспоминаю как провожала своих братьев в армию.с каким нетерпением ждали от них писем.посылали посылки.а какими они возвращались.такие красивые возмужавшие.возвращались настоящими мужчинами.хочется чтобы и в наше время ребята возвращались настоящими здоровыми мужчинами.чтобы родители не боялись за своих детей отправляя их служить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tatyana01
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:48
Tatyana01,
Эх... РомантизЪму нам не хватает, однако podmig kiss
 
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  • Tatyana01
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 13:35
Цитата: Tatyana01
Поздравляю

Спасибо! smutili
 
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 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 13:26
Пиночет,
Поздравляю от лица женского сообщества КАЗАХСТАНА!!! cvetok

P.S. пойду своего чмокну МУЖЧИНУ..... Пусть радуется podmig
 
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 13:20
Цитата: Tatyana01
Что на самом деле хотят получить МУЖЧИНЫ на 23 февраля?

Лично мне достаточно просто поздравления. Остальное-тлен и мещанство.
 
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