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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Электронный паспорт здоровья заработает уже в 2018 году - Минздрав

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Электронный паспорт здоровья заработает уже в 2018 году - Минздрав
.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В электронных паспортах здоровья будет храниться информация по перенесенным заболеваниям казахстанцев, начиная с рождения. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По второму направлению - информатизация. Очень важно и с целью модернизации здравоохранения,сокращения расходов, времени, повышения удобства перейти на новые информационные технологии. Сегодня у нас, к сожалению, значительная часть медицинских организаций, не перешла на электронный формат.

В связи с этим нами реализуется ряд инновационных проектов», - сказал Биртанов на брифинге в Правительстве. В частности, как пояснил министр, это создание единой интеграционной платформы, которая подразумевает функционирование электронного паспорта здоровья казахстанцев.

«Со следующего года все записи, начиная с рождения ребенка, и далее будут храниться в этом электронном паспорте, и каждый гражданин будет иметь свой личный кабинет, также свой личный кабинет будет иметь каждый медицинский работник», - проинформировал глава Минздрава.

Платформа позволит всем государственным и частным клиникам интегрировать свои корпоративные информационные системы и работать по принципу единого окна, рассказал министр.

Отметим, что развитие электронного здравоохранения предусмотрено «Программой «Информационный Казахстан-2020».
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 5 )

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 PoZitron (Посетители) Сегодня, 15:45
В позапрошлом году были в Московском НИИ. Ну что сказать, лечащий врач создает электронную карту пациента, заносит основные данные и предварительный диагноз, когда приходишь уже к узкому спецу, он в этой же карте свою часть вносит, + смотрит результаты анализов и другие отчеты специалистов в электронке, на общей картине ставит диагноз. Все это сразу печатается на бумажный носитель, ставится печать и роспись, подшивается в бумажную папку, по окончании обследования-лечения выдается пациенту. Если приехать по прошествии нескольких лет, сдать анализы, то можно отследить динамику болезни-лечения. Про уровень специалистов даже и не стоит говорить... Все четко, никаких неразбочивочитаемых диагнозов и потерянных данных, и, самое главное, наличие общей картины "пациента".
 
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 M_lena (Посетители) Сегодня, 15:42
Если они карты не могут у себя сохранить, что говорить об электронных записях, кто их будет делать, те, у кого мозгов не хватает, чтобы положить карту в нужное место с тем, чтобы она не потерялась?
 
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  • leo529
 Союз (Посетители) Сегодня, 14:26
Если от бумажных носителей отказываться, то кирдык обеспечен: с этими электронными наворотами, пропихиваемыми различными министерствами, уже проблем было - завались. Базы у них летят, как птички бестолковые, и иногда (особенно когда выгодно им самим) с потерей данных. Надо будет требовать от "врачей" дублирование записи в мед. карту.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:55
Осы бастама - дұрыс. Заман ағысына қарай жүру керек. Ғаламторды дұрысынан пайдаланса, қаншама қағаз бастылықтан айырыламыз...
 
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  • Bamb00k
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 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 13:43
Были бы у нас еще врачи которые записи делают. А такие специалисты как у нас, с гугл быстрее себе можно диагноз установить и лечение найти.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

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