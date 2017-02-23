Электронный паспорт здоровья заработает уже в 2018 году - Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В электронных паспортах здоровья будет храниться информация по перенесенным заболеваниям казахстанцев, начиная с рождения. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По второму направлению - информатизация. Очень важно и с целью модернизации здравоохранения,сокращения расходов, времени, повышения удобства перейти на новые информационные технологии. Сегодня у нас, к сожалению, значительная часть медицинских организаций, не перешла на электронный формат.
В связи с этим нами реализуется ряд инновационных проектов», - сказал Биртанов на брифинге в Правительстве. В частности, как пояснил министр, это создание единой интеграционной платформы, которая подразумевает функционирование электронного паспорта здоровья казахстанцев.
«Со следующего года все записи, начиная с рождения ребенка, и далее будут храниться в этом электронном паспорте, и каждый гражданин будет иметь свой личный кабинет, также свой личный кабинет будет иметь каждый медицинский работник», - проинформировал глава Минздрава.
Платформа позволит всем государственным и частным клиникам интегрировать свои корпоративные информационные системы и работать по принципу единого окна, рассказал министр.
Отметим, что развитие электронного здравоохранения предусмотрено «Программой «Информационный Казахстан-2020».
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