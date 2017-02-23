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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мы не одиноки? NASA объявило о сенсационной находке

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Мы не одиноки? NASA объявило о сенсационной находке
© NASA
22 февраля американское космическое агентство NASA провело экстренную пресс-конференцию по поводу открытия вне Солнечной системы, анонсированную два дня назад всеми мировыми СМИ.

Конференция началась в 00.00 по времени Астаны. На ней астрофизики сообщили об открытии семи похожих на Землю планет, которые вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Причем на всех семи планетах может быть вода, а вместе с ней и жизнь.

Планетная система красного карлика TRAPPIST-1 была обнаружена при помощи наземных и космических телескопов. Она расположена в 40 световых годах от Земли (235 триллионов миль). Планеты назвали TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g и h (по мере удаления от звезды), сообщает "Популярная механика".

Мы не одиноки? NASA объявило о сенсационной находке

Мы не одиноки? NASA объявило о сенсационной находке

Мы не одиноки? NASA объявило о сенсационной находке


Как отмечают ученые, четвертая, пятая и шестая от звезды планеты в системе TRAPPIST-1 находятся в обитаемой зоне своей звезды. Поэтому на них высока вероятность существования жидкой воды. На седьмой может оказаться слишком холодно, а на первых трех - слишком жарко.

Мы не одиноки? NASA объявило о сенсационной находке


Возможно так выглядит поверхность планеты TRAPPIST-1F. © NASA

Кроме того, известно, как часто они делают один оборот вокруг своей звезды: от полутора до 20 дней. Все планеты находятся гораздо ближе к звезде, чем в Солнечной системе: если TRAPPIST-1 поместить на место Солнца, то все ее планеты окажутся внутри орбиты Меркурия. Планеты расположены так близко, что с каждой из них можно увидеть соседние, как Луну с Земли.



По словам бельгийского астронома Микеля Жийона, атмосфера найденных экзопланет может быть похожа на атмосферу Земли или Венеры, а может быть и совсем иной. "Это настоящий сюрприз", - заявил он.

Раньше ученые уже находили системы с семью планетами, но никогда они не были так похожи на Землю, пишет Meduza.



Отметим, что новость о срочной пресс-конференции NASA накануне заинтриговала многих интернет-пользователей, которые предвкушали услышать сенсацию о нахождении внеземной жизни или инопланетян.

В соцсетях комментаторы оставляли восторженные комментарии вроде "кажется, началось", "неужели нашли" и "я знал, что доживу до этого". Также пользователи активно публиковали фотографии и картинки с пришельцами.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Космос
 DANTE (Посетители) Сегодня, 14:34
Инопланетяне посетившие нас впервые, видя нас и что мы такое, говорят друг другу "ну их на...с ними связываться" и улетают дальше! Они прячутся от нас, не хотят мигрантов с планеты земля lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Кум
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:19
Когда переселяемся? poka lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Швейк
  • trump
 Кум (Посетители) Сегодня, 14:19
Скоро всё расскажут скрывать нет смысла они давно среди нас.

Любая новость,лучше чем некролог.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 патриотка (Посетители) Сегодня, 14:17
о существовании других цивилизаций мы знаем уже давно.это не сенсация.сенсация это когда мы увидим их живыми
 
 

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