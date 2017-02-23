Ставки по некоторым кредитам в РК могут вырасти почти в два раза

С 1 апреля 2017 года кредиты с плавающей ставкой вознаграждения станут дороже, потому что увеличится официальная ставка рефинансирования Национального Банка РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили клиенты одного из финансовых институтов, получившие ипотечные кредиты по плавающей ставке, в их случае вознаграждение рассчитывается по формуле: процентный спред (в районе 2 процентов) + ставка рефинансирования НБ РК (составляющая пока что 5,5 процента). Но с 1 апреля 2017 года базовая ставка возрастет в связи с правилами НБ РК до 11 процентов. Таким образом ставка вознаграждения по данному кредиту увеличится почти в два раза.



Поясним, официальная ставка рефинансирования используется в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба, исчисления упущенной прибыли, то есть, выполняя по факту фискальную функцию, отражает стоимость денег в нефинансовом секторе экономики. Базовая ставка - это процентная ставка, по которой Национальный Банк РК предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам и принимает денежные средства на депозиты от коммерческих банков. Она играет ключевую роль при установлении ставок по кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции в стране.



В свою очередь, процентный спред, по определению портала Ranking.kz - разница между процентами, получаемыми БВУ от выданных кредитов, и выплачиваемыми за привлеченные депозиты. По данным портала, эта цифра в июне 2016 года составляла от 1,4 процента у Ситибанка до 19,2 процента у Хоум Кредит Банка.



Решение приравнять две ставки друг к другу с 1 апреля 2017 года принято согласно постановлению правления Национального Банка РК от 28 ноября 2016 года № 271 "Об основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2017 год".



Комментируя изменения, в Нацбанке пояснили, что финансовый регулятор при принятии решения по ставке рефинансирования исходил как из законных интересов кредитора, так и из возможностей заемщика. В ведомстве подчеркнули, что для изменений был выбран момент, когда базовая ставка значительно снизилась - с 17 до 11 процентов. "Национальным Банком в рамках подготовительных работ, которые начались в феврале 2016 года, были изучены возможные последствия от конвергенции двух ставок. Данный вопрос прорабатывался с государственными органами и банками второго уровня. При этом позитивные или нейтральные последствия от конвергенции двух ставок значительно превысили негативные", - заявили в НБ РК.



Причиной для приравнивания двух ставок назвали необходимость выравнивания стоимости заемных средств в разных секторах экономики. "В период с 2000 года по август 2012 года значение официальной ставки рефинансирования изменялось в промежутке от 6 до 16 процентов, то есть ее значение было в том числе выше текущего уровня базовой ставки - 11 процентов. С 6 августа 2012 года по сегодняшний день уровень официальной ставки рефинансирования остается неизменным и составляет 5,5 процента. Неизменность ставки рефинансирования отражает лишь тот факт, что она фактически не играет никакой роли при проведении денежно-кредитной политики, хотя законодательно является одним из ее инструментов", - прокомментировали в Нацбанке.



Комментируя правомерность установления плавающих ставок по кредитам, в Нацбанке отметили, что пунктом 2 статьи 39 закона о банках установлено, что в договорах банковского займа, заключаемых с физическими лицами, в том числе договорах ипотечного займа, банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, устанавливается фиксированная либо плавающая ставка вознаграждения и указывается метод погашения займа по выбору заемщика из предложенных банком на дату заключения договора банковского займа.



Также было отмечено, что, согласно Перечню обязательных условий договора банковского займа № 18 от 28 февраля 2011 года, договор, помимо прочего, должен содержать вид ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая), размер ставки вознаграждения в годовых процентах, размер ставки вознаграждения в достоверном годовом эффективном сопоставимом исчислении, порядок расчета плавающей ставки вознаграждения в случае, если договором предусмотрена плавающая ставка вознаграждения. "Согласно "Правилам исчисления, условий действия плавающей ставки вознаграждения по договорам банковского займа" в период действия договора плавающая ставка вознаграждения меняется в зависимости от изменения базового показателя, при этом погашение вознаграждения по займу осуществляется в соответствии с рассчитанной банком на дату погашения плавающей ставкой вознаграждения", - прокомментировали в Нацбанке.



Напомним, на этой неделе Национальный Банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 11 процентов с коридором +/-1 процент. При принятии данного решения учитывалось позитивное влияние внешних факторов: "Это устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах - торговых партнерах". "Среди внутренних факторов следует выделить значительное замедление инфляции, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, а также продолжающуюся дедолларизацию банковских вкладов", - сообщал глава НБ РК Данияр Акишев.