Минздрав возьмет под контроль цены на лекарства в частных аптеках

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о намерении министерства начать регулирование цен на лекарства в частных аптеках. С 2015 года осуществляется контроль максимального предела цены лишь в рамках госзакупа, сообщает Sputnik Казахстан.



Регулирование цен на медикаменты с 2015 года касалось лишь тех препаратов, которые закупают государство и государственные клиники - выше установленных предельных цен лекарства приобретать они не могут.



Однако, как отметил министр, в Казахстане есть большой рынок частный аптек, где население приобретает лекарства самостоятельно. Этот рынок министерство никак не регулировало.



Как сообщил Биртанов, чтобы министерству получить право на регулирование цен, для начала необходимо внести изменения в кодекс "Об охране здоровья населения".



"Нужно обсуждать это с рынком и предпринимателями. К августу мы планируем разработать законопроект по итогам всех обсуждений и передать его правительству. Сейчас создана рабочая группа, изучается международный опыт", - рассказал министр.



Тем не менее, введение регулирования цен на лекарства Биртанов назвал абсолютно необходимой нормой.



"Сегодня в связи с тем, что мы не регулируем, очень большая нагрузка на карманы наших граждан. Зачастую они вынуждены покупать лекарства с очень большой маржой, накруткой", - пояснил Биртанов.