В России «Диванные войска» предложили сделать брендом

Фото: Николай Гынгазов / Russian Look / Globallookpress.com
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подана заявка на регистрацию бренда «Диванные войска». Об этом сообщает агентство «Москва».
Товарный знак, как указано в заявке, регистрируется по параметрам, которые позволяют выпускать и продавать печатную продукцию, учебные материалы, одежду и обувь, а также заниматься рекламой. Заявитель — мужчина по имени Геннадий Ложкин.
По мнению президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, регистрация подобного бренда является праздничной шуткой ко Дню защитника Отечества. По его словам, такие случаи нередки в этом бизнесе. «Впрочем, под этим брендом могут выпускать различную одежду, например могут производиться подарочные майки для мужчин, склонных к бездействию на диване», — отметил он.
Диванные войска — распространенное в Рунете обозначение пользователей сети, активно раздающих советы властям (преимущественно в военной сфере), но ничего не делающих для реализации предлагаемых идей. Понятие, ставшее популярным мемом, появилось весной 2014 года на фоне украинского конфликта и его обсуждения в интернете. Также известны схожие с «диванными войсками» выражения, например «диванные эксперты» и «диванные бойцы».
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