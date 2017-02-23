В России «Диванные войска» предложили сделать брендом

В Федеральную службу по ин­тел­лек­ту­аль­ной собст­вен­нос­ти (Роспатент) подана заявка на регистрацию бренда «Диванные войска». Об этом сообщает агентство «Москва».



Товарный знак, как указано в заявке, регистрируется по параметрам, которые позволяют выпускать и продавать печатную продукцию, учебные материалы, одежду и обувь, а также заниматься рекламой. Заявитель — мужчина по имени Геннадий Ложкин.



По мнению президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, регистрация подобного бренда является праздничной шуткой ко Дню защитника Отечества. По его словам, такие случаи нередки в этом бизнесе. «Впрочем, под этим брендом могут выпускать различную одежду, например могут производиться подарочные майки для мужчин, склонных к бездействию на диване», — отметил он.



Диванные войска — распространенное в Рунете обозначение пользователей сети, активно раздающих советы властям (преимущественно в военной сфере), но ничего не делающих для реализации предлагаемых идей. Понятие, ставшее популярным мемом, появилось весной 2014 года на фоне украинского конфликта и его обсуждения в интернете. Также известны схожие с «диванными войсками» выражения, например «диванные эксперты» и «диванные бойцы».