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Цену на бензин Аи-92 в 156 тенге рассчитали в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:17
Цену на бензин Аи-92 в 156 тенге рассчитали в Казахстане
Фото©Турар Казангапов
Рассылаемая в соцсетях фотография документа, на которой указано, что цены на бензин марки АИ-92 до конца 2017 года составят 156,2 тенге при условии оплаты с отсрочкой платежа, является копией коммерческого предложения по ценам на нефтепродукты. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе "КазМунайГаз Өнімдері", отвечая на запрос.

Цену на бензин Аи-92 в 156 тенге рассчитали в Казахстане

Фото с соцсетей


Представители "КазМунайГаз Өнімдері" пояснили, что коммерческие предложения предоставляются сотрудниками компании по запросам покупателей и выдаются в зависимости от срока действия.

"Цены на нефтепродукты, установленные в коммерческих предложениях, рассчитаны на основании внутреннего нормативного документа "Правила ценообразования на нефтепродукты и сжиженный нефтяной газ ТОО "КазМунайГаз Өнімдері", утвержденного решением правления товарищества (протокол № 33 от 27 декабря 2016 года). В соответствии с данными правилами цены на реализацию нефтепродуктов определяются в зависимости от срока приобретения и способов оплаты за нефтепродукты по утвержденной формуле расчета форвардных цен", - прокомментировали в компании.

Было отмечено, что при расчете форвардных цен учитывается текущая цена, индекс инфляции в соответствии с прогнозом макроэкономических показателей, способ оплаты за нефтепродукты (предоплата, частичная предоплата либо оплата с отсрочкой платежа), расходы по хранению запасов более 60 дней, период срока реализации нефтепродуктов, безрисковая ставка (базовая ставка НБ РК). "На основании вышеизложенного поясняем, что на сегодняшний день покупателям предлагается возможность приобрести нефтепродукты по карточной системе по текущим форвардным ценам со сроками действия до 31 марта 2017 года либо по форвардным ценам - со сроками действия на 6, 9, 12 месяцев, которые рассчитаны по вышеуказанной формуле (с учетом будущих рисков) и зависят от сроков приобретения и способов оплаты за нефтепродукты", - прокомментировали в "КазМунайГаз Өнімдері".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Кум (Посетители) Сегодня, 19:04
Воры 2017 год идёт, чувствуете аналогию.

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