Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для допроса подозреваемых

Генпрокурора Казахстана Жакипа Асанова возмутило возросшее число пыток осужденных. По его мнению, в КУИС не препятствуют применению пыток, а наоборот, создают условия для них - не устанавливают камеры видеонаблюдения либо проводят допросы в "слепых зонах". В связи с этим Генеральная прокуратура предложила установить стеклянные кабинеты для допроса подозреваемых? сообщает телеканал "Астана".



Во время IV Форума тюремной реформы Асанов отчитал сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы. "Вы создаете условия для всего этого, а потом они думают, что это нормально и все это можно делать? Они нарушают законы, пытают, потому что такая атмосфера. Ничего не записывается", - телеканал цитирует слова генпрокурора.



Телеканал отмечает, что прозрачные кабинеты для допросов подозреваемых уже действуют в Астане и Акмолинской области. Генеральная прокуратура предложила установить стеклянные кабинеты и в других городах. Помещения оснастили камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами. "В этих двух подразделениях мы реконструировали свои помещения. И сделали кабинеты открытые. Стеклянные просматриваемые. Которые для производства следственных действий с подозреваемыми, которые будут доставляться по подозрению в совершения преступления", - пояснил заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов.



По данным Генеральной прокуратуры, только за последние пять лет за применение пыток осуждено 140 должностных лиц. 400 сотрудников правоохранительных органов уволены по отрицательным мотивам. Ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 100 фактов пыток. До суда доходит не более двух процентов таких дел. В ходе форума вспомнили и о внедрении электронных браслетов, которое, кстати, затянулось. В МВД обещали решить вопрос в течение двух лет. Что касается предложений, то на форуме высказались за обеспечение подозреваемых правом на адвоката в течение 3-х часов с момента задержания, а осужденным запретить принимать участие в воспитательной работе и заниматься строевой подготовкой.