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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане закрыли Алаколь

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:08
В Казахстане закрыли Алаколь
Озеро Алаколь летом 2016 года
Алаколь закрыт для отдыхающих. Почти всем базам отдыха запрещено принимать посетителей в новом сезоне.

139 туристических объектов из 147-ми не прошли проверку на соответствие санитарным нормам, передает «Первый канал Евразия». На их территориях нарушены требования к безопасности, отсутствует необходимая инфраструктура.

Аким Восточно-Казахстанской области запретил предпринимателям работать до устранения нарушений. Кроме того, вынесено постановление, запрещающее отводить новые земельные участки для строительства на побережье Алаколя.

В то же время для поддержки предпринимателей акимат выделил пятьсот пятьдесят миллионов тенге. Деньги пойдут на обустройство территорий побережья общего пользования и на дорогу.

«Полная социальная безответственность, все работали для того, чтобы положить себе хорошие деньги в карман, и никто не думал о том, что нужно делать благоустройство, что рестораны должны отвечать санитарным требованиям и так далее. Хорошо, это история прошлого года.

В этом году никто не получит, пока не будут выполнены все работы. Все остановлено. Приведите, мои друзья, все, что нужно привести в порядок, а там посмотрим», - поручил Даниал Ахметов.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:28
Шығыстағы азаматтарымызға Астана маңындағы Бурабай демалу орталықтарында демалың дегендері ғой. Оның үстіне жақын.
Бізде Кәспи теңізі болғанына шүкір...
 
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Пиночет (Посетители) Сегодня, 10:11
Новый этап сбора средств для улучшения условий проживания властьпридержащих запущен! bravo
 
 

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