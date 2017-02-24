В Казахстане закрыли Алаколь

Алаколь закрыт для отдыхающих. Почти всем базам отдыха запрещено принимать посетителей в новом сезоне.
139 туристических объектов из 147-ми не прошли проверку на соответствие санитарным нормам, передает «Первый канал Евразия». На их территориях нарушены требования к безопасности, отсутствует необходимая инфраструктура.
Аким Восточно-Казахстанской области запретил предпринимателям работать до устранения нарушений. Кроме того, вынесено постановление, запрещающее отводить новые земельные участки для строительства на побережье Алаколя.
В то же время для поддержки предпринимателей акимат выделил пятьсот пятьдесят миллионов тенге. Деньги пойдут на обустройство территорий побережья общего пользования и на дорогу.
«Полная социальная безответственность, все работали для того, чтобы положить себе хорошие деньги в карман, и никто не думал о том, что нужно делать благоустройство, что рестораны должны отвечать санитарным требованиям и так далее. Хорошо, это история прошлого года.
В этом году никто не получит, пока не будут выполнены все работы. Все остановлено. Приведите, мои друзья, все, что нужно привести в порядок, а там посмотрим», - поручил Даниал Ахметов.
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