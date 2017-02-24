Сейчас на сайте
2853
объявлений
  • продам 3-комнатную квартиру за 55 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 19 900 000 тенге
  • продам 4-комнатную квартиру за 28 000 000 тенге
  • продам Россия, зем.участок, за 11 200 000 тенге
  • продам Контейнер 20-футовый за 450 000 тенге
  • продам Баскудук, за 7 500 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 41 000 000 тенге
 

 
Пятница, 24 Февраля
+7...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.65 KZT
  • €1 = 329.6 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана

Просмотров:609 Опубликовано: Сегодня, 11:43
Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
Фото Турар Казангапов©
Вывешивать в школах портреты спонсоров в качестве морального вознаграждения предложил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По поводу поборов в школах, позиция министерства проста - школе надо помогать. Любое цивилизованное общество школе старается на общественных началах помогать всем, чем оно может. От этого отказываться ни в коем случае нельзя. Но это надо цивилизованно все отстроить, прописать правила. Чтобы четко было видно, что это добровольно, а человек получал моральное вознаграждение - его портрет висел на стене школы, в рекреациях и так далее, и он с удовольствием добровольно помогал", - рассказал министр в ходе заседания коллегии.

Ерлан Сагадиев отметил, что при этом родители, не желающие помогать школе, будут ограждены от поборов и заставить их никто не сможет, а за расходованием спонсорской помощи будут следить наблюдательные советы, куда войдут представители родительского комитета, НПП "Атамекен", Мажилиса, ККСОН МОН РК, партии "Нур Отан" и НПО - всего 17 человек.

"Они сформируют попечительский совет школы. Он будет курировать, что там происходит со спонсорскими взносами. Это не запрещено. С Министерством финансов мы говорили, им будет разрешаться формировать и открывать счета отдельные от школ. И школа должна будет перед этими советами отчитываться о тех средствах, которые они получали, куда они их отправили. На все это отведено полгода, это мы, наверное, сделаем", - отметил министр.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Одисей.
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:17
Біздің қазақылық мақтаншақтықпен, бұл демеушілер және демеушінің суретін мектепте ілдіру мәселесі өркендейтініне сенімдімін... shedevr
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • trump
  • Сергей Владимиров
  • Eugene
 Краснов (Посетители) Сегодня, 12:40
По поводу поборов в школах, позиция министерства проста - школе надо помогать. Любое цивилизованное общество школе старается на общественных началах помогать всем, чем оно может

Любое ЦИВИЛИЗОВАННОЕ общество - это в первую очередь, высшая ступень социума, где уровень культурного, экономического, политического, социального развития общества находится на высоте. Чего собственно, мы еще пока не достигли. Я вряд ли, в скором времени нам это светит, в особенности, под вашим началом. Так что не надо грузить нас этой ботвой, по горло сыты!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Юрий Спассков
  • Краснов
  • мунайши73
  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • Eugene
  • dolph02071075
  • Союз
 trump (Посетители) Сегодня, 12:05
Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана

Главное, чтобы не начали вешать самих спонсоров. У нас в школе висели портреты великих ученых и классиков. Не превращайте школы в пиар-заведения, мудрецы. Дети от этого умнее не станут.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика