Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана

Вывешивать в школах портреты спонсоров в качестве морального вознаграждения предложил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"По поводу поборов в школах, позиция министерства проста - школе надо помогать. Любое цивилизованное общество школе старается на общественных началах помогать всем, чем оно может. От этого отказываться ни в коем случае нельзя. Но это надо цивилизованно все отстроить, прописать правила. Чтобы четко было видно, что это добровольно, а человек получал моральное вознаграждение - его портрет висел на стене школы, в рекреациях и так далее, и он с удовольствием добровольно помогал", - рассказал министр в ходе заседания коллегии.
Ерлан Сагадиев отметил, что при этом родители, не желающие помогать школе, будут ограждены от поборов и заставить их никто не сможет, а за расходованием спонсорской помощи будут следить наблюдательные советы, куда войдут представители родительского комитета, НПП "Атамекен", Мажилиса, ККСОН МОН РК, партии "Нур Отан" и НПО - всего 17 человек.
"Они сформируют попечительский совет школы. Он будет курировать, что там происходит со спонсорскими взносами. Это не запрещено. С Министерством финансов мы говорили, им будет разрешаться формировать и открывать счета отдельные от школ. И школа должна будет перед этими советами отчитываться о тех средствах, которые они получали, куда они их отправили. На все это отведено полгода, это мы, наверное, сделаем", - отметил министр.
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