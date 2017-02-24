Равнодушие врачей к пациентам поразило Даниала Ахметова

Акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова поразило равнодушие врачей к пациентам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.



В одном из зданий в Усть-Каменогорске работают сразу три специфичных медучреждения. Это психиатрический и наркологический диспансеры, а также центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Неудовлетворительные условия для лечения пациентов и равнодушное отношение к ним врачей удивили главу региона. Даниал Ахметов поручил рассмотреть вопрос о переезде диспансеров в отдельные здания.



Пациенты в психиатрическом диспансере находятся около месяца. Они вынуждены оставаться в четырех стенах из-за отсутствия дворовой площадки. Не ускользнуло от главы региона и то, что в детском отделении у детей нет даже игрушек, а пустые кровати не были покрыты матрасами. Кроме того, выяснилось, что взрослым пациентам не хватает бесплатных лекарств. С нового года психиатрическим учреждениям запрещено получать медикаменты, которые не относятся к их спецификации и не являются жизненно важными для больных.



Акима области возмутило, как врачи могли два месяца молчать. Поражаясь их равнодушному отношению к своим обязанностям, Даниал Ахметов поручил курирующим руководителям разобраться в сложившейся ситуации.



"Эти учреждения надо переселить и сделать нормальное общежитие для врачей. Это жилой дом и он должен быть им. Здесь крайне неудовлетворительные условия для лечения пациентов. Сейчас 285 миллионов тенге выделено на ремонт здания бывшей больницы скорой медицинской помощи. И если внимательно посмотреть, думаю, там должны все поместиться. Важно, чтобы главные врачи соответствовали своему высокому статусу. Почему два месяца руководители молчали о том, что не хватает лекарств? Меня поражает, когда вижу подобное нейтральное, инертное отношение к своим служебным обязанностям", - сказал Даниал Ахметов.



В течение недели руководство управления здравоохранения вынесет свои предложения по переезду диспансеров в другие здания.