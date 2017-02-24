1 марта обращение банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 года будет завершено

В течение 12 месяцев – с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно – эти купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня.Национальный банк Республики Казахстан напоминает, что с 1 марта банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года завершат свое хождение в обращении и перестанут быть платежным средством, передает Today.kz."До указанной даты данные банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений. Банкноты номиналом 1000 тенге 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении", - проинформировали в пресс-службе регулятора.В течение 12 месяцев – с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно – эти купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня."Во всех филиалах Национального банка РК банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года. Филиалы Национального банка обменивают данные банкноты без взимания комиссии. Отказ банков второго уровня принимать банкноты влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей", - отметили в Нацбанке.При этом в пресс-службе регулятора подчеркнули, что памятные банкноты номиналом 1000 тенге являются законным платежным средством.Напомним, 30 декабря 2016 года Национальный банк Казахстана сообщил о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006-го и 2014 года до 1 марта 2017 года.